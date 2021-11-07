Một phụ nữ mang thai làm cùng văn phòng với F0 dương tính, chưa tiêm vaccine ở Hải Phòng

Trường hợp thứ nhất là chị B. K. D, SN 1991 ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng được cách ly tại nhà từ ngày 04/11/2021. Chị B.K.D hiện đang mang thai tháng thứ 5, chưa tiêm mũi vaccine COVID-19 nào.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng tin tức TP. Hài Phỏng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hải Phòng (CDC) vừa cho biết, trong ngày 6/11, ngành y tế thành phố đã ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ở quận Hải An, thuộc diện F1 của 2 ca mắc COVID-19 .

Ngày 4/11/2021, nhận được thông tin chị H. dương tính SARS-CoV-2, chị B.K.D được y tế địa phương yêu cầu cách ly tại nhà, trong phòng riêng. Ngày 05/11/2021, chị B.K.D xuất hiện sốt 38 độ, có ho ít, không đau họng, không khó thở, không có triệu chứng gì khác.

Theo dịch tễ cho thấy, chị B.K.D không quen biết F0 Y.T.H (tòa nhà Bạch Đằng 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) nhưng có làm cùng văn phòng với nhau. Vì thế, khi khoanh vùng dịch, chị B.K.D được xác định là F2 của F0 Y.T.H. Trong khoảng thời gian trước khi phát hiện F0 ở cùng văn phòng, chị B.K.D vẫn đi làm bình thường, không tham gia sự kiện đông người.

Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy, chị B.K.D dương tính SARS-CoV-2. Qua điều tra, ngành y tế xác định được 4 F1 từng tiếp xúc với chị B.K.D. Hiện, kết quả F1 đã âm tính.

Một trường hợp từng xác định F2 của F0 đã dương tính SARS-CoV-2. - Ảnh minh họa: Internet

Củng thông tin về sự việc, theo Sức khỏe và Đời sống, trường hợp dương tính thứ hai ghi nhận là đồng nghiệp của F0 làm việc tại công ty LG Display (huyện An Dương, Hải Phòng) tên Tr. Th. Th. H, SN 2001 (phường Đông Hải 2, q. Hải An, TP Hải Phòng). Chị H. làm việc tại bộ phận OQA cùng công ty với F0, đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine Vero Cell , mũi 2 đã qua 14 ngày.

Trước đó, từ ngày 23/10 - 2/11/2021, chị H. đi làm bằng xe bus của công ty, tan làm trở về nhà trọ ở cùng với bạn. Trong quá trình đó, chị H. không đi ra ngoại tỉnh, không tham gia sự kiện đông người như đám hiếu, đám hỉ.

Đến 14h ngày 02/11/2021, thấy đồng nghiệp là H.T.H (F0) mệt mỏi và sốt, chị Tr.Th.Th.H. đã đưa F0 từ phân xưởng xuống phòng y tế của công ty. Tối cùng ngày, chị H. tan làm đi xe bus của công ty về bến xe bus Parkson và được bạn ra đón bằng xe máy về thẳng nhà trọ. Thời gian này, chị H không tiếp xúc với ai. Ngày 03/11/2021, nhận tin đồng nghiệp đã dương tính SARS-CoV-2, chị H. đã thực hiện cách ly tại Ký túc xá công ty, lấy mẫu XN lần 1, kết quả âm tính. Ngày 6/11/2021, chị H xét nghiệm lần 2 bằng RT-PCR, kết quả dương tính SARS-CoV- 2.

Qua truy vết, ngành y tế khoanh vùng được 5 F1, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính về 2 trường hợp trên, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh...