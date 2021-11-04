Hơn 3.000 viên thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu vào Việt Nam

Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM đã tiến hành khám xét và thu giữ 266 hộp thuốc các loại (hơn 3.000 viên) nhập lậu, có tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19.

Theo Tuổi trẻ, ngày 3/11, Cục Hải quan TP.HCM cho biết đã phối hợp Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành khám xét hai bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh tại kho bưu cục ngoại dịch, thuộc địa bàn Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.

Lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ Nga về Hà Nội, sau đó được vận chuyển vào TP.HCM.

Kết quả kiểm tra 2 kiện hàng nhập khẩu theo loại hình quà biếu tặng, phát hiện 266 hộp thuốc các loại (hơn 3.000 viên) nhập lậu, có tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị COVID-19 được cất giấu lẫn trong đồ dùng cá nhân, quần áo, bánh kẹo...

Cận cảnh các hộp thuốc được nhập lậu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng đưa tin về sự việc, theo VietNamNet, cơ quan hải quan cho biết, 2 kiện hàng chứa thuốc nhập lậu nêu trên được gửi về từ Nga cho 2 người nhận có địa chỉ tại TP.HCM. Lô hàng được nhập khẩu theo chuyến bay thẳng từ Nga về Hà Nội, sau đó được vận chuyển vào TP.HCM. Qua xác minh của cơ quan chức năng, cả 2 địa chỉ nhận hàng thể hiện trên kiện hàng đều là địa chỉ không có thật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra kiện thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu - Ảnh: VietNamNet

Trong thời gian qua, ngoài việc tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Hải quan TP đã phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu trong và ngoài ngành thực hiện công tác kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, nhanh chóng phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, nhất là tân dược nhập lậu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân.

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