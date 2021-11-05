Cách ly y tế tạm thời một tòa nhà ở Hà Nội vì có cư dân là F0

Tin y tế 05/11/2021 11:15

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại một tòa nhà trên địa bàn để truy vết, phòng chống dịch Covid-19 sau khi tiếp nhận thông tin có 2 vợ chồng (bán hàng tại chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) là F0.

Theo Nhịp sống Việt, sáng ngày 5/11, một lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, địa phương vừa thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời đối với toà nhà R6A Khu đô thị Royal City (thuộc phường Thượng Đình) để phòng, chống dịch Covid-19.

Vị lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân thông tin, chiều ngày 4/11, ngành y tế Hà Nội phát đi thông tin cho biết trên địa bàn ghi nhận 2 trường hợp F0, là 2 vợ chồng sống ở toà R6A, bán hàng tại chợ Ninh Hiệp.

covid-19
Tòa nhà R6A Khu đô thị Royal City đã bị cách ly y tế tạm thời để khoanh vùng, dập dịch (Ảnh: Gia Đoàn). - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, sau khi tiếp nhận thông tin, quận Thanh Xuân đã quyết định cách ly y tế tạm thời tòa nhà R6A trong vòng 24 giờ để truy vết, xác định triệt để các F1 đưa đi cách ly tập trung.

"Trong ngày hôm qua, quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần một nghìn người ở tòa R6A. Bước đầu xác định có 31 F1 liên quan đến 2 trường hợp F0 này. Do nhiều người đi làm về muộn nên việc lấy mẫu xét nghiệm kéo dài tới đêm khuya và trưa nay mới có kết quả xét nghiệm cho gần một nghìn trường hợp ở tòa R6A. Sau khi đánh giá xong mức độ dịch bệnh, quận sẽ thu hẹp phạm vi cách ly y tế từ một đến 3 tầng, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cư dân" - lãnh đạo trên cho biết nói.

Như Dân trí đã đưa tin, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 9 chùm ca bệnh mới tại cộng đồng.

Cụ thể, chùm ca bệnh tại Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa); chùm ca bệnh tại Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai); chùm ca bệnh tại Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); chùm ca bệnh tại An Khánh (huyện Hoài Đức); chùm ca bệnh tại Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm); chùm ca bệnh tại Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai); chùm ca bệnh tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh); chùm ca bệnh liên quan Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh và chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (quận Ba Đình).

Ngày 4/11, trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền sở tại đã quyết định giãn cách xã hội toàn xã Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết, phân loại các trường hợp liên quan.

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