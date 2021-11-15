Phát hiện mới về di chứng ở nữ giới sau khi điều trị khỏi Covid-19

Một số phụ nữ báo cáo tình trạng nhịp tim đập nhanh bất thường sau khi mắc Covid-19.

Theo Zingnews đưa tin, Nhóm chuyên gia tại Mỹ nhận thấy chức năng phổi của nữ giới kém đi nhiều sau khi điều trị khỏi Covid-19 khiến họ không tập thể dục với cường độ như trước đó. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Physiology.

Một số phụ nữ báo cáo tình trạng nhịp tim đập nhanh bất thường sau khi mắc Covid-19. Điều này gây ra khó khăn cho họ khi tập luyện, khó gắng sức và thời gian hồi phục lâu hơn sau các buổi hoạt động thể chất. Vấn đề về tim, phổi dai dẳng ở F0 là nữ giới có thể dẫn tới khó thở, đau khớp, đau cơ.

Nhóm nghiên cứu cho biết, nam giới mắc Covid-19 gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn. Song, đây là lần đầu tiên giới chuyên gia tìm thấy bằng chứng cho thấy phụ nữ phải vật lộn với các triệu chứng dai dẳng sau khi khỏi bệnh nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc nghiên cứu với sự tham gia của 45 phụ nữ từng mắc Covid-19 trước đó 3 tháng, tình trạng bệnh từ nhẹ đến trung bình. Trong số này, 17 người có triệu chứng ho, khó thở, mệt mỏi, mất khứu giác, vị giác, đau cơ, khớp, viêm da, rụng tóc hậu Covid-19. Một trường hợp bị đau tức ngực và cổ đến mức phải nhập viện.

Kết quả cho thấy, dù đã khỏi Covid-19, các bệnh nhân cảm thấy bị mệt nhanh hơn trước khi nhiễm nCoV. Khả năng gắng sức cũng không còn được như trước. Trong 6 phút đi bộ, nhịp tim của họ tăng lên chậm hơn nhóm bình thường. Đặc biệt, các vấn đề này phổ biến hơn ở phụ nữ mãn kinh.

Nhóm tác giả nhấn mạnh nghiên cứu của họ cho thấy phụ nữ sau khi trải qua di chứng vì Covid-19 nên được chăm sóc, tham gia chương trình hồi phục chức năng riêng để nâng cao khả năng của phổi. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ mãn kinh vì tỷ lệ mắc các vấn đề bất thường ở phổi tăng lên khi nữ giới bước vào giai đoạn này.

6 dấu hiệu trẻ mắc COVID-19 chuyển nặng cần đưa ngay tới bệnh viện Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, khi trẻ mắc COVID-19 có các triệu chứng như thở nhanh, li bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống, khó thở, cánh mũi phập phồng... cần liên hệ ngay cấp cứu để đưa trẻ đến bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-moi-ve-di-chung-o-nu-gioi-sau-khi-dieu-tri-khoi-covid-19-436628.html