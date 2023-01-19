Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi nhập viện đau đớn kéo dài, ăn uống kém, ho dai dẳng, nhiễm trùng toàn thân.

Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, ngày 19.1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thành công chiếc tăm tre nhọn đâm thủng thành ruột non đoạn tá tràng xuyên qua tĩnh mạch chủ dưới đến cơ thắt lưng chậu phải biến chứng nhiễm trùng toàn thân nặng và áp xe cơ thắt lưng chậu phải (P). Bệnh nhân nam, 59 tuổi, địa chỉ ở Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 4.1.2023 với tình trạng sốt cao, đau vùng bụng bên phải khoảng nửa tháng, kèm theo ho nhiều.

Bệnh nhân. Ảnh: Lao Động Bệnh nhân được thăm khám và làm các xét nghiệm để chẩn đoán. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực - bụng ghi nhận dị vật cản quang dạng đường đâm xuyên tĩnh mạch chủ dưới và cơ thắt lưng chậu (P) dài khoảng 5cm, khối choáng chỗ dạng dịch vùng cơ thắt lưng chậu (P) nghi áp xe cơ thắt lưng chậu (P) và huyết khối trong tĩnh mạch chủ dưới; viêm phổi, tràn dịch màng phổi 2 bên. Được biết bệnh nhân có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và thỉnh thoảng trong khi đi ngủ, tình trạng đau bụng đã kéo dài từ khoảng 20 ngày nay, ăn uống kém.

Cũng theo Báo Công an nhân dân, bệnh nhân suy kiệt, nhiễm trùng toàn thân nặng.Bệnh viện đã cho hồi sức nội khoa tích cực, nâng đỡ thể trạng, hội chẩn các chuyên khoa thống nhất phẫu thuật. Các BS đã bộc lộ toàn bộ tĩnh mạch chủ dưới từ dưới tĩnh mạch thận và khối áp xe cơ thắt lưng chậu phải, xẻ ổ áp xe lấy ra 50ml mủ xanh đục, bên trong ổ áp xe có 1 tăm nhọn dài 6/5cm, một phần còn trong lòng tĩnh mạch chủ dưới; xẻ tĩnh mạch chủ dưới lấy ra huyết khối dài 4cm, bơm rửa sạch lòng tĩnh mạch chủ dưới, khâu lại; bơm rửa cô lập đặt dẫn lưu ổ áp xe. Hình ảnh cây tăm nhọn trong người bệnh nhân. Ảnh: Công an nhân dân Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, hết đau bụng, bụng mềm, thể trạng khá, tiếp tục được theo dõi, được điều trị tiếp tại Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu. BS khuyến cáo, thói quen ngậm tăm sau khi ăn, thậm chí khi ngủ là một thói quen nguy hiểm vì tăm có thể đi vào ống tiêu hóa đâm thủng ống tiêu hóa gây tình trạng viêm nhiễm vùng bụng (viêm phúc mạc)... Khi phát hiện nuốt hoặc hóc dị vật cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra, xử trí kịp thời.

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