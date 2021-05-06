Nóng: Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội) dương tính với Covid-19

Tin y tế 06/05/2021 12:57

Theo thông tin mới nhất, một bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 105 có kết quả dương tính với Covid-19.

Theo VTC News, trưa ngày 6/5, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội xác nhận, bác sĩ dương tính với Covid-19 sinh năm 1978, quê xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Người này trú tại Hà Nội. 

Được biết, bác sĩ này đang là Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện 105, có lịch sử dịch tễ học tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).

Nóng: Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Quân y 105 (Hà Nội) dương tính với Covid-19 - Ảnh 1
Bệnh nhân là Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện 105 - Ảnh: VTC News

Liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, sáng 6/5, Sở Y tế TP Hà Nội cho biết địa bàn vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 4 trường hợp, một người ở huyện Đông Anh và 3 người ở huyện Sóc Sơn. Trong đó hai ca liên quan đến ổ dịch tại Vĩnh Phúc, hai ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ca thứ nhất là bệnh nhân N.T.H., 44 tuổi, trú tại Uy Nỗ, Đông Anh, con gái đi chăm mẹ là B.N.H. ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca ở huyện Sóc Sơn gồm 2 trường hợp (N.T.T., 35 tuổi và H.T.G., 1 tuổi, ở Mai Đình, Sóc Sơn) là F1 của bệnh nhân H. ở Vĩnh Phúc (làm ở cơ sở Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen), lên thăm gặp bệnh nhân H. tại Vĩnh Phúc.

Một người khác là N.T.B., 61 tuổi ở Tân Long, Việt Long, Sóc Sơn, mẹ đi chăm con gái bệnh nhân L. ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nóng: Chùm ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư liên quan đến 8 tỉnh, thành

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