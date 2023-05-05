Nóng: Ngày 5/5, ca COVID-19 mới tăng lên 3.399, cao nhất hơn 6 tháng qua

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/5 của Bộ Y tế cho biết có 3.399 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua và là ngày có số mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua; Bệnh nhân thở oxy cũng tăng lên 161 ca, cao nhất trong thời gian gần đây.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.571.127 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.935 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 997 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.625.838 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 161 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 106 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 13 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 41 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 04/5 có 15.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.266.588 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.637.149 liều: Mũi 1 là 70.908.583 liều; Mũi 2 là 68.452.712 liều; Mũi bổ sung là 14.343.922 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.106.937 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.824.995 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.663.896 liều: Mũi 1 là 10.214.069 liều; Mũi 2 là 8.449.827 liều.

Người dân chủ động thực hiện 2K để phòng dịch COVID-19.

Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và các bệnh dịch khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm khác tại Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 và các văn bản hiện hành, đặc biệt tuân thủ vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang.

Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành y tế các địa phương khuyến cáo tất cả công dân cần thực hiện 2K. Đồng thời ngành y tế đã chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch tại các cơ sở giáo dục, các khu công nghiệp, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan.

Cùng với phòng dịch, các cơ sở khám chữa bệnh ở các địa phương cần tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi. Các cơ sở tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Tại các trường học, nơi công cộng, nhân viên y tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, nhà trường để thực hiện việc đeo khẩu trang và khử khuẩn. Ngành y tế nỗ lực triển khai các giải pháp nhưng người dân cũng cần chủ động phòng dịch và tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, đó là giải pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến nay, thực tế đã chứng minh, tác dụng bảo vệ của vaccine COVID-19 là rất tốt, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch.