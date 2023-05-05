Theo đó, tại văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành; Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc trường đại học, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, tình hình bệnh dịch COVID-19 và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký công văn số 2639/BYT-KCB về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và các bệnh dịch khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm khác tại Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 và các văn bản hiện hành, đặc biệt tuân thủ vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và các bệnh khác; Tăng cường bảo vệ người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao...

Từng bước cải tạo, nâng cấp để bảo đảm thông thoáng và trao đổi khí tối đa trong phòng bệnh, phòng khám, phòng cách ly, phòng làm việc và tất cả các không gian kín khác. Tăng cường các biện pháp thông khí tự nhiên hoặc cơ học.

Thực hiện cung cấp và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường đào tạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Internet

Tăng cường thực hiện các biện pháp sàng lọc, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện để kịp thời phát hiện, cách ly sớm các ca bệnh có nguy cơ lây nhiễm. Tăng cường bảo vệ người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như người bệnh nặng, thận nhân tạo, người cao tuổi, phụ nữ có thai....

Bộ Y tế nêu rõ trong quá trình triển khai thực hiện đơn vị báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng khi có các sự cố, tình huống bất thường liên quan đến bệnh dịch theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phát hiện và khống chế kịp thời các vụ dịch xảy ra trong bệnh viện bao gồm cả dịch nhiễm khuẩn bệnh viện.

Theo thông tin từ Báo SGGP, chỉ sau sau 5 ngày nghỉ lễ, có 4.618 người bệnh tới khám Covid-19, trong đó có 2.477 ca phải nhập viện điều trị nội trú và có tới 17 bệnh nhân Covid-19 nặng tử vong.

Trước đó, để chủ động ứng phó tình hình dịch bệnh cũng như bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người mắc Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố, giám đốc các bệnh viện, y tế các bộ, ngành rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 của địa phương, đơn vị mình theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

Phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 cụ thể tới từng đơn vị; bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh có thể xảy ra diễn biến phức tạp.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 xuyên lễ cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên với 59 điểm tiêm vắc xin tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Sở Y tế TP.HCM cho biết số ca mắc COVID-19 cần nhập viện cũng bắt đầu tăng cao trở lại, trong đó hầu hết là người thuộc nhóm nguy cơ và những người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.