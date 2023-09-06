NÓNG: Dịch đau mắt đỏ tại TP HCM diễn biến phức tạp, số ca mắc cao nhất trong vòng 10 năm qua

Tin y tế 06/09/2023 19:02

Ngày 6/9, trước tình hình số trường hợp đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, HCDC phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford khẩn trương nghiên cứu tìm chính xác tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh.

Dẫn theo thông tin từ Báo Công Luận, theo báo cáo nhanh của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố, số lượt khám vì viêm kết mạc tính từ ngày 1/1/2023 cho đến nay là 71.740 lượt. Đáng lưu ý là số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Trong số mắc, khoảng 1/3 trường hợp là trẻ em ở tuổi đi học, số còn lại là người lớn.

Còn theo báo cáo của Bệnh viện Mắt TP HCM, đáng lo ngại là số trường hợp viêm kết – giác mạc (một dạng lâm sàng nặng của bệnh đau mắt đỏ) đã được phát hiện trong thời gian gần đây, tuy chưa phổ biến.

Tại TP HCM, năm 2013 là năm mà số trường hợp đau mắt đỏ được ghi nhận cao nhất trong vòng 10 năm qua. Từ đó đến nay, số trường hợp đau mắt đỏ vẫn được ghi nhận hàng năm nhưng chỉ là những ca lẻ tẻ.

Đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, có ghèn dính mí khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm,… thì nguyên nhân thường gặp là viêm kết mạc do virus Adenovirus, dễ lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp.

NÓNG: Dịch đau mắt đỏ tại TP HCM diễn biến phức tạp, số ca mắc cao nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh 1

Các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ - Ảnh: Báo Công Luận

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, trong trường hợp này thì người mắc bệnh nên nghỉ ở nhà (nghỉ làm/nghỉ học từ 5-7 ngày), hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan cho người khác. Khi phát hiện có dấu hiệu đau mắt đỏ thì cần đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, hướng dẫn và chăm sóc phù hợp (chỉ định nghỉ làm/nghỉ học là do bác sĩ quyết định).

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về mắt và HCDC, biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng chống lây lan bệnh đau mắt đỏ do virus (thường gặp là Adenovirus) là: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang…; vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường; sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh; hạn chế tiếp xúc với người bệnh mắc hoặc nghi mắc bệnh đau mắt đỏ…

NÓNG: Dịch đau mắt đỏ tại TP HCM diễn biến phức tạp, số ca mắc cao nhất trong vòng 10 năm qua - Ảnh 2

Khám bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác; người có các dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. 

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