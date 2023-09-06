7 phút "vàng" phát hiện, mổ cấp cứu sản thuyên phụ tắc ối qua cơn thập tử nhất sinh 

Tin y tế 06/09/2023 18:53

Vừa qua, bác sĩ khoa Sản bệnh viện Bà Rịa kịp thời phát hiện sản phụ bị thuyên tắc ối và mổ cứu sống hai mẹ con chỉ trong vòng 7 phút.

Theo báo Pháp Luật đưa tin, ngày 6-9, bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức trao quyết định khen thưởng đột xuất cho ekip bác sĩ của bệnh viện trực ngày 10-8 vừa qua đã kịp thời phát hiện, cấp cứu thành công sản phụ chuyển biến suy hô hấp do thuyên tắc ối.

Theo bệnh viện, khoảng 10 giờ sáng ngày 10-8, sản phụ Nguyễn Thị Hoài Linh (38 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) nhập viện khi có dấu hiệu chuẩn bị sinh con.

7 phút 'vàng' phát hiện, mổ cấp cứu sản thuyên phụ tắc ối qua cơn thập tử nhất sinh  - Ảnh 1
Bác sĩ Lâm Hà và mẹ con sản phụ Linh. Ảnh: Báo Phát Luật.

Đây là lần thứ 3 chị Linh mang thai, thai nhi khoảng 39 tuần khi nhập viện. Thời điểm nhập viện, sức khỏe của chị Linh và thai nhi bình thường, được các nhân viên khoa Sản theo dõi thường xuyên khi chờ sinh.

Đến gần 15 giờ chiều cùng ngày, sản phụ bất ngờ có dấu hiệu khó thở. Các bác sĩ theo dõi và cho sản phụ thở oxy, nằm đầu cao. Tuy nhiên ít phút sau đó, tình trạng sức khỏe của sản phụ chuyển biến nặng hơn và nguy kịch, chỉ số oxy trong máu tụt xuống còn 94%, rơi vào tình trạng co giật toàn thân, hôn mê.

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà, Phó Khoa Phụ sản (Bệnh viện Bà Rịa) nhanh chóng xác định, sản phụ Linh bị thuyên tắc ối, đồng thời thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện để huy động đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Khoa Nhi, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, ban giám đốc bệnh viện tham gia vào ca mổ.

7 phút 'vàng' phát hiện, mổ cấp cứu sản thuyên phụ tắc ối qua cơn thập tử nhất sinh  - Ảnh 2
Sản phụ Linh và người nhà đến trị ân Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Từ khi phát hiện bệnh nhân nguy kịch cho đến khi mổ lấy em bé được ê kíp thực hiện trong vòng 7 phút. Sau mổ, sức khỏe của em bé yếu nhưng nhờ các bác sĩ Khoa Nhi hồi sức tích cực nên chuyển biến tốt. Người mẹ vẫn nằm trong tình trạng rất xấu, thậm chí tiên lượng tử vong.

Đến khoảng 21 giờ ngày, sản phụ Linh bắt đầu có những dấu hiệu sinh tồn và 2 giờ sau đó, người bệnh tỉnh táo trở lại. Thông tin này mang lại niềm hạnh phúc và vui mừng khôn xiết cho cả ê kíp phẫu thuật và người nhà sản phụ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà chia sẻ trên báo Pháp Luật, đây là lần đầu tiên gặp sản phụ bị thuyên tắc ối.

Bởi bệnh này rất hiếm gặp và chuyển biến bệnh nặng nhanh, không dự phòng được. Người bệnh sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch, rối loạn đông máu. Vì vậy, bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao, từ 80-90%, hầu như không có khả năng cứu sống…

7 phút 'vàng' phát hiện, mổ cấp cứu sản thuyên phụ tắc ối qua cơn thập tử nhất sinh  - Ảnh 3
Giám đốc BV Bà Rịa - Bác sĩ Dương Thanh tặng giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Thị Lâm Hà. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Riêng sản phụ Linh, nhờ được phát hiện sớm, chuẩn đoán và phẫu thuật khẩn cấp trong thời gian vàng (10 phút) nên kịp thời cứu sống thành công hai mẹ con.

Tại buổi khen thưởng, sản phụ Linh cùng người nhà đã bày tỏ sự vui mừng và gửi thư cảm ơn đến các bác sĩ và Ban giám đốc bệnh viện Bà Rịa.

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