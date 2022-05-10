Nguồn tin từ báo Pháp Luật và Bạn Đọc, anh Đ.V.T. (64 tuổi, ngụ Đồng Nai) mắc COVID-19 và đã điều trị khỏi bệnh gần 1 tháng. Tuy nhiên, từ sau khi khỏi COVID-19, anh thường có cảm giác nhức mỏi chân. Nghĩ do đau nhức xương khớp nên anh chỉ dùng dầu xoa bóp hàng ngày. Đến khi chân sưng phù, bầm tím, đi lại khó khăn và có dấu hiệu lở loét, người nhà vội đưa anh T. đến Bệnh viện.

Các bác sĩ nhanh chóng xử trí vết thương, chỉ định dùng thuốc kháng đông và kịp thời phẫu thuật loại bỏ cục máu đông gây tắc mạch chi dưới, thông mạch máu bằng kỹ thuật bắc cầu, sử dụng máy tạo áp lực âm để hút máu rồi thoát lưu, cắt bỏ phần cơ hoại tử cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn chân đã bị lở loét nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán hoại tử do tắc mạch máu chi dưới hậu COVID-19.

Bác sĩ kịp thời cắt bỏ phần cơ hoại tử cứu sống bệnh nhân - Ảnh: báo Dân Trí

Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực của bệnh viện chia sẻ, bệnh nhân T. rất may mắn khi được cứu chữa kịp thời. Nếu chậm trễ hơn, chi dưới hoại tử nặng thì các bác sĩ buộc phải chọn phương án cắt cụt chân để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. "Chúng tôi cũng đã gặp không ít trường hợp phải đoạn chi do tắc mạch máu vì bệnh nhân không biết và đến lúc bác sĩ can thiệp thì đã muộn", bác sĩ Dũng cho biết.

Theo bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây tắc mạch máu chi dưới, trong đó có tác động từ việc hình thành các cục máu đông. Đặc biệt, những người đã nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao hình thành cục máu đông nghiêm trọng từ 3 đến 6 tháng sau khi mắc bệnh.

Bác sĩ đưa ra lời khuyên để mọi người phòng tránh - Ảnh: báo Dân Trí

Một nghiên cứu công bố vào tháng 4/2022 bởi các nhà khoa học Thụy Điển, Anh và Phần Lan dựa trên việc so sánh giữa 4 triệu người không mắc bệnh và hơn một triệu người từng nhiễm Covid-19 cho thấy, sau 3 tháng kể từ ngày thành F0, người nhiễm Covid-19 tăng 4% nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu ở đùi hoặc cẳng chân.

Ngoài ra, virus SARS-CoV-2 có thể làm tăng gấp 5 lần nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu, theo nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa Anh (BMJ).

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, những người bệnh đang có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid… nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được khám, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Những người từng mắc Covid-19 cũng cần xây dựng lối sống khoa học, trong đó kết hợp giữa việc ăn uống đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng và vận động, tập thể dục thể thao nhẹ nhàng hằng ngày.

Đồng thời, phải quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, ngủ đủ giấc, tránh lo âu và thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe bản thân.