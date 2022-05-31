Ngày 31/5, Việt Nam ghi nhận 1.010 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 108 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.010 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.010 ca ghi nhận trong nước (giảm 108 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 696 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (251), Yên Bái (78), Vĩnh Phúc (61), Phú Thọ (59), Nam Định (49), Quảng Ninh (39), Nghệ An (35), Lào Cai (33), TP. Hồ Chí Minh (32), Tuyên Quang (28), Thái Nguyên (24), Thái Bình (23), Hòa Bình (22), Hải Dương (22), Đà Nẵng (20), Sơn La (20), Lâm Đồng (18), Hải Phòng (18), Hà Tĩnh (15), Hà Giang (15), Bắc Kạn (14), Cao Bằng (13), Thanh Hóa (13), Quảng Trị (12), Quảng Bình (12), Hà Nam (11), Ninh Bình (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Lạng Sơn (9), Thừa Thiên Huế (8 ), Bắc Giang (7), Bình Phước (7), Hưng Yên (6), Cà Mau (4), Quảng Ngãi (3), Điện Biên (3), Bình Định (2), Khánh Hòa (1), Đồng Nai (1), Bến Tre (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-265), Hải Dương (-30), Hải Phòng (-18).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nam Định (+42), Phú Thọ (+37), Vĩnh Phúc (+33).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.141 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.719.379 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.268 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.711.621 ca, trong đó có 9.459.481 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.600.485), TP. Hồ Chí Minh (609.400), Nghệ An (484.598), Bắc Giang (387.576), Bình Dương (383.774).

Ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận 1.118 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 228 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 29/5 đến 16h ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.118 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-31-5-viet-nam-ghi-nhan-1010-truong-hop-nhiem-covid-19-giam-108-ca-so-voi-ngay-truoc-do-472643.html