Ngày 24/5: Có 1.081 ca mắc COVID-19 mới.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.081 ca mắc mới, giảm gần 400 ca so với ngày trước đó. Hôm nay có 522 bệnh nhân khỏi, cả nước chỉ còn 5 bệnh nhân thở máy.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.606.479 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.292 ca nhiễm).

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 522 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.636.434 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 69 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 57 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 7 ca

- Thở máy không xâm lấn: 5 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.205 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 23/5 có 2.884 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.384.795 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.729.288 liều: Mũi 1 là 70.909.116 liều; Mũi 2 là 68.455.552 liều; Mũi bổ sung là 14.344.113 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.129.471 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.891.036 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.689.964 liều: Mũi 1 là 10.224.348 liều; Mũi 2 là 8.465.616 liều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-24-5-co-1081-ca-mac-covid-19-moi-chi-con-5-benh-nhan-tho-may-585378.html