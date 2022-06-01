Ngày 1/6, Việt Nam ghi nhận 1.047 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng 37 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 01/06/2022 17:42

Tính từ 16h ngày 31/5 đến 16h ngày 01/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.047 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.047 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 31/5 đến 16h ngày 01/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.047 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.047 ca ghi nhận trong nước (tăng 37 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 871 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (245), Yên Bái (67), Vĩnh Phúc (61), Nghệ An (56), Bắc Ninh (44), Phú Thọ (42), Quảng Ninh (38), Quảng Bình (37), Tuyên Quang (34), Đà Nẵng (33), Lào Cai (32), Quảng Trị (28), TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Kạn (25), Lai Châu (23), Thái Nguyên (23), Thái Bình (20), Hà Nam (20), Hòa Bình (20), Bình Định (18), Ninh Bình (17), Hưng Yên (14), Hải Dương (14), Lâm Đồng (13), Hà Tĩnh (12), Nam Định (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Sơn La (9), Cao Bằng (8 ), Hà Giang (7), Bình Thuận (7), Lạng Sơn (6), Thanh Hóa (6), Gia Lai (5), Bình Phước (5), Thừa Thiên Huế (4), Bắc Giang (4), Bình Dương (1), Vĩnh Long (1), Đồng Tháp (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Nam Định (-38), Hải Phòng (-18), Phú Thọ (-17).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+44), Quảng Bình (+25), Lai Châu (+23).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.108 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.720.426 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.276 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.712.668 ca, trong đó có 9.469.023 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.600.730), TP. Hồ Chí Minh (609.426), Nghệ An (484.654), Bắc Giang (387.580), Bình Dương (383.775).

Ngày 31/5, Việt Nam ghi nhận 1.010 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 108 ca so với ngày trước đó

Ngày 31/5, Việt Nam ghi nhận 1.010 trường hợp nhiễm COVID-19, giảm 108 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 30/5 đến 16h ngày 31/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.010 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.010 ca ghi nhận trong nước.

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