Nam thanh niên bị rắn độc cắn ở Resort Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng nồng độ oxy giảm dần, chưa có huyết thanh trị độc

Tin y tế 19/12/2023 16:42

Trong lúc làm việc ở resort, người này bị rắn cắn ở tay trái. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng sơ cứu cho anh rồi đưa đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cấp cứu, đồng thời mang theo con rắn đã bị đập chết.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 19/12, ông Huỳnh Văn Khái, Giám đốc Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết phòng khám vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn. Do Phú Quốc chưa có huyết thanh kháng loại độc rắn này nên phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong sáng cùng ngày để tiếp tục điều trị.

Theo ông Khái, bệnh nhân là anh N.V.S (28 tuổi, nhân viên một resort ở P.An Thới, TP.Phú Quốc). Qua thăm hỏi ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 18/12, trong lúc làm việc ở resort, anh S. bị rắn cắn ở tay trái. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng sơ cứu cho anh S. rồi đưa đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cấp cứu, đồng thời mang theo con rắn đã bị đập chết.

Nam thanh niên bị rắn độc cắn ở Resort Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng nồng độ oxy giảm dần, chưa có huyết thanh trị độc - Ảnh 1
Rắn cạp nia đã cắn anh S. tại resort - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Dân Trí, anh S. vào viện trong tình trạng vùng da chỗ rắn cắn bị sưng, nồng độ oxy trong máu giảm dần. Các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp từ xa với bác sĩ ở khoa điều trị rắn độc thuộc Trại rắn Đồng Tâm (Quân khu 9). Qua đó, xác định loài rắn cắn anh S. là rắn cạp nia, hiện chưa có huyết thanh đặc trị.

Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển anh S. lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nam thanh niên bị rắn độc cắn ở Resort Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng nồng độ oxy giảm dần, chưa có huyết thanh trị độc - Ảnh 2
Vết rắn cạp nia cắn trên tay anh S - Ảnh: Dân Trí

Rắn cạp nia là loài rắn cực độc. Khi bị rắn này cắn, nạn nhân có thể bị liệt cơ, liệt thần kinh ngoại biên, hôn mê và nguy cơ tử vong cao.

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Từ khóa:   rắn cắn rắn cạp nia tin y tế

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