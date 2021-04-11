Một người bị điện giật nghiêm trọng, bỏng toàn bộ chân trái, bác sĩ chỉ cách sơ cứu đúng nhất khi trời mưa

Mới đây, một nạn nhân nam ở Phú Thọ bị điện giật nghiêm trọng và đã được các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương nỗ lực cấp cứu kịp thời.
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Thông tin từ VTV, BV ĐK Hùng Vương vừa chia sẻ tình trạng sức khỏe của trường hợp nạn nhân bị điện giật nghiêm trọng vào chiều tối hôm qua 10/4 tại Phú Thọ. Sau khi được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương đã liên hệ BV Bỏng quốc gia để sẵn sàng tiếp đón, cấp cứu bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân được tiếp nhận nhanh chóng và cấp cứu, điều trị tích cực tại BV Bỏng tình trạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định. Hiện tại, người này đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên thời gian điều trị của bệnh nhân dự kiến sẽ kéo dài do diện tích bỏng khá rộng.
Trước đó, chiều tối ngày 10/4, Phòng cấp cứu BV ĐK Hùng Vương nhận được điện thoại từ người dân cần cấp cứu nạn nhân bị điện giật tại xã Hùng Long - Đoan Hùng, ngay lập tức kíp cấp cứu lên đường đến hiện trường cùng vật tư y tế cần thiết.
Hiện trường nơi nạn nhân bị điện giật gần ngay một đường điện cao thế. Bệnh nhân được đưa về bệnh viện trong tình trạng sốc, lơ mơ, kích thích, đau đớn, vật vã, mạch 112 lần/phút. Ngoài ra, nạn nhân bị điện giật bị bỏng toàn bộ chân phải, chân trái, vùng ngực và hai bàn tay, cánh tay. Bệnh nhân được cấp cứu chống sốc, giảm đau, sơ cứu bỏng.
Để tránh tai nạn điện giật, bác sĩ cảnh báo đến người dân cần hết sức lưu ý khi làm việc, di chuyển tại các khu vực có điện lưới trong mùa mưa bão, đặc biệt những nơi có trạm điện, đường điện cao thế.
Những việc cần làm khi gặp người bị điện giật:
-Nạn nhân bị điện giật sẽ mang dòng điện trong người, nên chúng ta không nên chạm trực tiếp vào người nạn nhân, tìm cách ngắt kết nối nguồn điện càng sớm càng tốt.
-Nếu đường dây điện có thể là điện áp cao, không được cố giải phóng bệnh nhân ra khỏi đường dây điện mà chờ cho đến khi điện được tắt.
-Ngoài ra, sử dụng vật dụng bằng gỗ như gậy hay cành cây bằng gỗ để đẩy hay gỡ nạn nhân ra xa khỏi vật dụng mang điện, nếu bạn chắc chắn là dòng điện nạn nhân tiếp xúc là điện hạ thế, còn nếu không chắc chắn về dòng điện hạ thế hay trung thế, cao thế, thì ngay lập tức hãy gọi cấp cứu 115 và chờ để được giúp đỡ.
-Có một tình huống khá nguy hiểm là trong bán kính dẫn điện từ nơi đang có điện trung thế chạm mặt đất cỡ 8m, và nếu trong điều kiện ẩm ướt như trời mưa hoặc cỏ bị ướt, thì khu vực mang điện này sẽ lớn và nguy hiểm hơn vì mức độ dẫn điện sẽ lan tỏa ra rộng đến tầm 20 m
-Nếu xảy ra tai nạn bị điện giật ở nhà, thì bạn có thể sử dụng gậy bằng gỗ thật khô, ví dụ như cán chổi, (tuyệt đối không sử dụng gỗ đang ẩm ướt vì tính dẫn điện của nó cao hơn dẫn đến nguy hiểm tính mạng người ứng cứu), hoặc là một chân ghế có bọc nhựa cách điện.
-Gọi ngay cấp cứu và gọi người hỗ trợ gần nhất