Một nghiên cứu chứng minh rằng nguy cơ mắc COVID-19 sẽ giảm 3 lần với những người đã tiêm đầy đủ vaccine

Tin y tế 07/08/2021 09:35

Một nghiên cứu ở London đã chứng minh rằng việc tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 sẽ giảm đến 3 lần nguy cơ mắc loại bệnh này.

Theo thông tin của Vtv.vn, vừa qua, Đại học Hoàng gia London đã thực hiện một nghiên cứu dựa trên các mẫu xét nghiệm COVID-19 của 98.233 người tham dự tự lấy tại nhà. Sau đó, các mẫu này được kiểm tra và phân tích kỹ càng bằng công nghệ PCR.

Kết quả cho thấy, trong tổng số gần 100.000 mẫu đã có 524 mẫu xác định dương tính với COVID-19. Tiếp tục chọn ra 254 mẫu trong số 524 mẫu trên để phân tích sâu hơn và cho kết quả 100% mắc biến thể Delta.

Trong cuộc nghiên cứu này, một kết quả đáng chú ý hơn là sự so sánh tương quan giữa khả năng mắc COVID-19 giữa những người đã được tiêm vaccine đầy đủ với những người chưa được tiêm. Theo đó, tỉ lệ mắc của những người chưa được tiêm chủng là 1,21%, cao gấp 3 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ (0,4%).

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Tỉ lệ mắc Covid-19 của những người chưa được tiêm chủng cao gấp 3 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ

Bên cạnh đó, phân tích kết quả xét nghiệm PCR cũng cho thấy, những người tham gia tiêm chủng đầy đủ ít có khả năng truyền bệnh cho cộng đồng hơn. Lý do của việc này là do lượng virus trong cơ thể những đối tượng đã được tiêm chủng luôn giới hạn rất ít, vì vậy, khả năng phát tán cũng giảm thiểu đáng kể.

Ông Paul Elliot từ Đại học Hoàng gia London cho biết: "Những phát hiện này cho thấy rằng cả 2 liều vaccine COVID-19 đều có khả năng bảo vệ tốt con người khỏi nguy cơ nhiễm virus. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có bất kì một loại vắc-xin nào hiệu quả 100% nên những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn không hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhiễm bệnh. Vì vậy, ngay cả khi các hạn chế được nới lỏng, chúng ta vẫn nên cẩn trọng, đề phòng để bảo vệ lẫn nhau và hạn chế tối đa tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng”.

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