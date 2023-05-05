Mới: Bộ Y tế đề nghị các địa phương tự chuẩn bị vắc-xin tiêm chủng mở rộng

Tin y tế 05/05/2023 09:33

Ngày 4/5 mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu UBND địa phương tự bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm vắc-xin, tránh để tình trạng thiếu khi cần

Theo VNExpress, do Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ưng để chuẩn bị Vắc-xin, Bộ Y tế đã đề nghị từ năm 2023 các địa phương tự tiên lượng, lập kế hoạch để mua sắm vắc-xin đầy đủ, tránh để thiếu hụt khi người dân cần.

Trong công văn gửi địa phương vào cuối tháng 4, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết những năm qua từ ngân sách trung ương do Bộ Tài chính bố trí, Bộ Y tế mua sắm vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, vitamin A cho trẻ dưới 5 tuổi, thuốc ARV (dự phòng và điều trị HIV), thuốc chống lao cho người không có thẻ bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương mua vắc xin cho tiêm chủng mở rộng theo cơ chế đặt hàng đối với các vắc xin sản xuất trong nước, đấu thầu rộng rãi đối với vắc xin DPT-VGb-Hib (vắc xin 5 trong 1 phòng được 5 bệnh gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib). Cục Phòng chống AIDS mua thuốc ARV. Viện dinh dưỡng mua vitamin A, còn Bệnh viện Phổi Trung ương mua thuốc chống lao.

Mới: Bộ Y tế đề nghị các địa phương tự chuẩn bị vắc-xin tiêm chủng mở rộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vắc xin cho tiêm chủng mở rộng, vitamine A cho trẻ em dưới 5 tuổi, thuốc ARV, thuốc chống lao cho các đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế... mà đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách.

Cũng theo Phụ nữ Online, Nguyên nhân được nêu ra là hiện nay Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên từ năm 2023. Do đó, Bộ Y tế không thể tổ chức đấu thầu tập trung hay đàm phán giá theo quy định. Đối với đề xuất Bộ Y tế tổ chức đấu thầu tập trung các vắc xin sản xuất trong nước cho tiêm chủng mở rộng, theo Bộ Y tế, hiện nay các đơn vị sản xuất vắc xin trong nước là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế nên không bảo đảm tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu.

Đối với việc đặt hàng vắc xin sản xuất trong nước cho tiêm chủng mở rộng thì hiện chưa có quy định của pháp luật cho phép Bộ Y tế đặt hàng tập trung để ký thỏa thuận khung, xác định giá thống nhất và các địa phương ký hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên các địa phương được đề nghị tự mua vaccine tiêm mở rộng cho trẻ. Tiêm chủng Mở rộng là chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn phí, bảo vệ trẻ khỏi mắc một số loại bệnh truyền nhiễm phổ biến và gây tử vong cao như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn, viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một số loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cạn kiệt. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lý giải nguyên nhân là vướng mắc các thủ tục trong mua bán, cung ứng. Thời điểm đó, Viện có nhiệm vụ đặt hàng và ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất vaccine trong nước để cung ứng một số loại vaccine.

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Theo BS.CK1 Võ Hữu Phúc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long, trung tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, khu cách ly điều trị, thuốc, vật tư y tế và hạn chế người nuôi bệnh để đảm bảo bệnh viện an toàn và phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

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