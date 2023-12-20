Không vệ sinh khoang mũi, người đàn ông bị hơn 100 con giòi 'làm tổ', các mô mũi bị ăn mòn, viêm loét nghiêm trọng

Tin y tế 20/12/2023 09:39

Ê kíp nội soi gắp hơn 100 con giòi sống, vệ sinh hốc mũi cho bệnh nhân. Bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể người đàn ông bị viêm mũi xoang, sau đó bị trĩ mũi đóng vẩy khiến ổ giòi phát triển.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 19/12, Sở Y tế Lào Cai cho biết, bệnh nhân này được gia đình đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng chảy máu mũi không cầm, mũi rỉ dịch nhầy hôi, nhiều giòi làm tổ bên trong, men gan tăng cao, có tiền sử uống rượu nhiều năm…

Sau khi sơ cứu cầm máu, các bác sĩ thăm khám, nội soi phát hiện hốc mũi trái nhiều giòi làm tổ bên trong, mũi phải trong tình trạng niêm mạc teo đóng vẩy toàn bộ. 

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã tiến hành nội soi gắp hơn 100 con giòi sống làm tổ trong mũi và vệ sinh hốc mũi cho bệnh nhân. Sau khi được xử lý gắp thành công ổ giòi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Không vệ sinh khoang mũi, người đàn ông bị hơn 100 con giòi 'làm tổ', các mô mũi bị ăn mòn, viêm loét nghiêm trọng - Ảnh 1
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai phát hiện ra hàng trăm con giòi làm tổ trong mũi của bệnh nhân - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ VnExpress, theo lời kể của người nhà, khoảng hơn một năm trước bệnh nhân đã có tình trạng chảy dịch mũi, mùi hôi, nhưng ông không đi khám.

Ê kíp nội soi gắp hơn 100 con giòi sống, vệ sinh hốc mũi cho bệnh nhân. Bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể người đàn ông bị viêm mũi xoang, sau đó bị trĩ mũi đóng vẩy khiến ổ giòi phát triển. Đây là trường hợp hiếm do vấn đề vệ sinh không được chú ý, là điều kiện thuận lợi để ấu trùng phát triển thành giòi. Nếu không được xử lý kịp thời, ấu trùng có thể xâm nhập sâu hơn vào nhu mô não gây viêm màng não, nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, điều trị dứt điểm các bệnh lý về tai mũi họng, nhất là khi bị viêm. Khi mũi bị đau nhức, có dịch lạ như máu, mủ, cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

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Từ khóa:   giòi làm ổ trong mũi tin y tế sức khoẻ

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