TIN VUI: Dự kiến tiêm MIỄN PHÍ vaccine phòng rotavirus cho trẻ vào quý 2/2024

Nuôi dạy con 20/12/2023 06:10

Dự kiến vaccine phòng rotavirus sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành vào quý 2/2024.

Theo thông tin từ báo Lao Động, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) - cho biết, vaccine rotavirus sản xuất trong nước đang được Bộ Y tế, Bộ Tài chính phê duyệt giá. Giống như các vaccine khác nếu hoàn thành, Chương trình Tiêm chủng mở rộng có thể tiếp nhận được vào quý 1/2024. Dự kiến quý 1/2024 sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ y tế, quý 2 sẽ triển khai uống. Dự kiến đến năm 2024, sẽ mở rộng phạm vi sang 30% số tỉnh thành, từ năm 2025 sẽ triển khai trên toàn quốc.

Đến cuối năm 2024, Bộ Y tế sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước. Đây sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

TIN VUI: Dự kiến tiêm MIỄN PHÍ vaccine phòng rotavirus cho trẻ vào quý 2/2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Dân Trí, Vaccine này được hỗ trợ của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI). Theo đó, GAVI hỗ trợ 20% số vaccine, Việt Nam tự túc 80%.

Hiện nay vẫn còn lưu hành virus bại liệt hoang dại tại một số quốc gia như Afghanistan, Pakistan, Mozambique… Ngoài ra, còn có virus biến đổi di truyền nguy hiểm không khác gì virus bại liệt hoang dại, có thể để lại di chứng nhất định. Vì thế, Việt Nam cần duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ. 

Với vaccine phòng Covid-19, nước ta vẫn đang có hơn 430.000 liều vaccine, dự trữ cho những vùng có ổ dịch, nhóm nguy cơ cao…, hạn sử dụng đến tháng 9/2024. Đến thời điểm này, số lượng đăng ký của các địa phương mới chỉ được dưới 50.000 liều. 

Hiện nay số ca Covid-19 gia tăng trở lại ở một số nước nhưng chưa ghi nhận sự trầm trọng về tử vong hay số nhập viện.

Nam thanh niên bị rắn độc cắn ở Resort Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng nồng độ oxy giảm dần, chưa có huyết thanh trị độc

Nam thanh niên bị rắn độc cắn ở Resort Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng nồng độ oxy giảm dần, chưa có huyết thanh trị độc

Trong lúc làm việc ở resort, người này bị rắn cắn ở tay trái. Các đồng nghiệp đã nhanh chóng sơ cứu cho anh rồi đưa đến Phòng khám đa khoa S.O.S Phú Quốc cấp cứu, đồng thời mang theo con rắn đã bị đập chết.

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Từ khóa:   vaccine rotavirus tiêm vaccine cho trẻ tin y tế

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