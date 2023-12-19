Các bác sĩ cho biết việc người nhà sơ cứu bằng cách chích máu ở dái tai đã làm chậm trễ thời gian vàng, khiến các triệu chứng của người bệnh nặng dần, dẫn đến nguy kịch. Cứ mỗi giây trôi qua có 32.000 tế bào não bị chết nếu không được cung cấp máu và oxy, mỗi phút có 1,9 triệu tế bào não bị chết để lại khiếm khuyết thần kinh vô cùng nặng nề.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 19/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết người bệnh là nam giới, 66 tuổi, khởi phát đột quỵ khi đang đi lễ tại nhà thờ, đột ngột mệt mỏi sau đó liệt nửa người bên phải. Ông được đưa tới Trung tâm Đột quỵ vào giờ thứ ba sau khởi phát, hôm 18/12, ý thức chậm chạp, liệt hoàn toàn nửa người phải, nói khó, vị trí dái tai chảy máu.

Phương pháp tiêu sợi huyết làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não mà không cần phẫu thuật hay can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh và giảm nguy cơ yếu liệt. Tuy nhiên, thuốc tiêu sợi huyết chỉ có tác dụng với người bệnh trong ba giờ đầu khởi phát triệu chứng.

Hiện, người bệnh dần cải thiện khả năng nói, trả lời các câu hỏi rõ ràng hơn, tình trạng liệt cải thiện, tay phải có thể nắm chặt và tự chủ động co duỗi được chân phải.

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, việc sơ cứu như chích máu đầu tay hay chích máu ở dái tai đã làm chậm trễ việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Cứ mỗi giây trôi qua có 32.000 tế bào não bị chết nếu không được cung cấp máu và oxy. Cứ mỗi phút trôi qua sẽ có 1,9 triệu tế bào não bị chết để lại khiếm khuyết thần kinh vô cùng nặng nề.

Các dấu hiệu nhận biết đột quỵ não từ sớm

Quy tắc FAST – là cụm từ viết tắt được hội tim mạch Mỹ (AHA) cũng như nhiều tổ chức khác sử dụng, giúp bệnh nhân và người thân dễ dàng ghi nhớ về những triệu chứng của đột quỵ nhằm nhận biết sớm và cấp cứu kịp thời.

- Mặt có những dấu hiệu khác thường như cười méo miệng, rối loạn thị lực.

- Tay và chân mệt mỏi khó cử động.

- Giọng nói: người bệnh nói bị líu lưỡi, không rõ chữ, không diễn đạt được.

- Bạn cần gọi cấp cứu càng nhanh càng tốt.

Khi quan sát thấy ai đó có ít nhất 1 trong 3 biểu hiện trên (lệch mặt, yếu chân tay, nói khó) hãy nghĩ đến bệnh lý đột quỵ não và lập tức gọi cấp cứu ngay không trì hoãn.