Kẹp chân vào nan hoa xe đạp, bé 21 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng gót chân chảy dịch, nhiễm trùng nặng

Theo gia đình bệnh nhi, trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhi không may bị kẹp gót chân trái vào nan hoa xe đạp. Gia đình có vệ sinh, băng bó và cho trẻ theo dõi tại nhà.

Theo thông tin từ VTV, cháu bé nhập viện với vết thương vùng gót chân trái kích thước 4cm đang chảy dịch, nhiễm trùng.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành xử trí, làm sạch vết thương cho bệnh nhi.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhi có biểu hiện sốt và được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh).

Cháu bé nhập viện với vết thương vùng gót chân trái kích thước 4cm đang chảy dịch, nhiễm trùng - Ảnh: VTV

Dẫn tin từ báo Lao Động, theo BSCKII. Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị bỏng, Phó trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc chở trẻ đi lại bằng xe đạp/xe máy thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho trẻ nếu không có các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ: Như lắp ghế ngồi cho trẻ nhỏ, lắp lưới bảo vệ vùng để chân ở bánh sau xe.

Vết thương ở gót chân tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan và không được xử trí ban đầu tốt thì tỉ lệ nhiễm trùng, hoại tử từ vết thương rất cao.

Do tổn thương ngoài do ma sát mài mòn phần mềm còn do bỏng nhiệt sinh ra do ma sát nên tổn thương thường sâu, ngoài ra gót chân là nơi chịu lực tì đè, vận động thường xuyên và mạch máu nuôi dưỡng kém nên khả năng lành vết thương cũng kém hơn nơi khác.

Bên cạnh đó bánh xe là nơi dính nhiều bụi đất, là chỗ ẩn náu tốt của vi khuẩn nên đa phần các vết thương do kẹt bánh xe gây ra đều có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Vết thương ở gót chân tuy nhỏ nhưng nếu chủ quan và không được xử trí ban đầu tốt thì tỉ lệ nhiễm trùng, hoại tử từ vết thương rất cao - Ảnh minh hoạ: Dân Trí

Khuyến cáo của bác sĩ

Hạn chế tối đa việc để trẻ ngồi một mình ở yên sau xe. Trẻ nhỏ thường hiếu động, khó ngồi yên nên trong quá trình xe chạy, trẻ thường lệch dần về một bên. Khi xe bị xóc, nghiêng hoặc thay đổi tốc độ đột ngột có thể khiến gót chân kẹt vào nan xe, thậm chí ngã khỏi xe.

Đối với trẻ nhỏ cần dùng đai để cố định khi chạy xe trên đường để con tránh gặp tai nạn đáng tiếc.

Nên lắp lưới bảo vệ bánh sau xe đạp, ghế ngồi trên xe cho trẻ nhỏ.

Nếu trẻ bị kẹt chân kẹt chân vào bánh xe, cha mẹ nên cho trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được hướng dẫn chăm sóc và điều trị đúng, kịp thời, giúp giảm các biến chứng và di chứng đáng tiếc cho trẻ.