Khi tự điều trị tại nhà, bệnh nhân mắc COVID-19 cần chuẩn bị những loại thuốc và thiết bị y tế nào?

Tin y tế 12/01/2022 14:52

Chuyên gia khuyến cáo 9 loại thuốc và 6 thiết bị F0 cần chuẩn bị để cách ly và điều trị tại nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, Nhóm Bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y đã đưa ra lời khuyên cho người dân khi trở thành F1 hoặc F0 cần dự phòng một số thuốc và trang bị vật tư để đảm bảo cách ly và tự điều trị.

Các thuốc hạ sốt như: Efferalgan, Panadol…, nhóm các thuốc chữa ho, nhóm các thuốc tiêu chảy, nước súc miệng, cồn sát trùng, các thuốc bệnh nền nếu F0 có bệnh nền (nên chuẩn bị đủ cho 4 tuần), các loại thuốc xịt mũi, Vitamin C, kẽm, các loại thảo dược trị cảm, trị ho, nước uống thông thường, nước bù điện giải.

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Khi trở thành F1 hoặc F0, người dân cần dự phòng một số thuốc và trang bị vật tư để đảm bảo cách ly và tự điều trị - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người dẫn cũng cần dự phòng các thiết bị cần thiết để cho việc tự cách ly, tự theo dõi sức khỏe cho bản thân và gia đình như: nhiệt kế, máy đo SpO2, que test nhanh, Khẩu trang, Găng tay y tế, Các máy theo dõi bệnh nền.

Đối với các nhóm các thuốc không nên dự phòng, không nên tự điều trị, đó là thuốc: Kháng sinh, Kháng viêm, Kháng virus. Mọi điều trị, chỉ định của bác sĩ cần cá thể hoá và phù hợp với từng bệnh nhân nên mọi người hết sức lưu ý không tự tiện mua và dùng thuốc sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, bác sĩ huyến cáo, người dân tự ý mua, uống thuốc không theo hướng dẫn khuyến cáo của bác sĩ sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Y tế hướng dẫn F0 cần chăm sóc cơ thể và sức khỏe tinh thần của bản thân như hít thở sâu hoặc thực hành thiền, cố gắng ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, vừa sức, không thức khuya. Đồng thời, bệnh nhân cần dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Cố gắng thực hiện một vài hoạt động mà bản thân yêu thích như: đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc, nấu ăn...

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