KHẨN: Từ 18h hôm nay, TP.HCM gấp rút ngừng các lễ hội, nghi lễ quá 20 người, quán ăn nhỏ, vừa chỉ bán mang đi

Để kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM sẽ tiến hành tạm dừng các hoạt động có quy mô 20 người trở lên, riêng hàng ăn uống nhỏ và vừa chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 21/5, ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM vừa cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc sau để kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ, hoạt động tôn giáo có quy mô 20 người trở lên.

- Hàng ăn uống nhỏ và vừa chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Nhân viên y tế lấy mẫu phết mũi họng thực khách tại một quán ăn - Ảnh: Vnexpress

- Nhà hàng, nhà hàng trong khách sạn chỉ phục vụ cùng lúc không quá 20 người trong 1 phòng.

- Xe taxi truyền thống và xe taxi công nghệ phải mở cửa sổ thông thoáng khi phục vụ hành khách.

Ngoài việc kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp, UBND các quận, huyện sẽ phạt nguội các cơ sở kinh doanh ăn, uống trên cơ sở hình ảnh thu thập được (nếu cố tình vi phạm).

Thông báo trên sẽ áp dụng từ 18h thứ Sáu (21/5) cho tới khi có thông báo mới.

Nóng: Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 Bản tin trưa 21/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-tu-18h-hom-nay-tphcm-gap-rut-ngung-cac-le-hoi-nghi-le-qua-20-nguoi-quan-an-nho-vua-chi-ban-mang-di-405950.html