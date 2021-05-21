Mới đây, UBND phường 14, quận 4, TP.HCM đã có văn bản khẩn tìm người từng đến 3 quán ăn ở đường Xóm Chiếu.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, UBND phường 14, quận 4 đề nghị những người từng đến 2 địa điểm sau đây nhanh chóng đến khu cách ly cộng đồng phường 3, quận 4, địa chỉ 209/43 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 để được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19:

1. Quán phá lấu cô Oanh, địa chỉ C200/48 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4.

2. Quán súp cua Hằng, quán vịt lộn Phượng địa chỉ C200/18 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4 vào ngày 18/5.

Sáng 21/5, lực lượng chức năng quận 4 đang khoanh vùng hẻm C200 đường Xóm Chiếu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, vài ngày qua, TP.HCM đã ghi nhận 5 ca dương tính.

Người đầu tiên là anh N.Q.N. (nam, 35 tuổi), được công bố là BN4514, trú tại chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Người thứ 2 là BN4583 tên Đ.T.T.M., nữ, trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM nhận định, nguồn lây nhiễm nCoV của bệnh nhân 4514 là từ BN4583 do có yếu tố dịch tễ Hải Phòng.

Người thứ 3 là bà Đ.T.T. (58 tuổi) trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM, 2 ca dương tính mới là con gái của bệnh nhân cũng được ghi nhận.

Ngoài ra, hiện đang có một trường hợp nghi nhiễm nCoV trú tại quận Gò Vấp là ông M.V.H. (63 tuổi) trú tại khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Theo đại diện UBND quận Gò Vấp, đến sáng 21/5, kết quả bước đầu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho thấy người này âm tính với nCoV. Bệnh viện đang xét nghiệm lại. Ông H. có 32 F1 và 264 trường hợp thuộc diện tiếp xúc khác. Kết quả xét nghiệm lần một cho thấy 32 F1 âm tính với SARS-CoV-2.

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