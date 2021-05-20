Cập nhật: Đã có 7 điểm bị phong tỏa tại TP.HCM liên quan đến Covid-19

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, đến khuya 20/5, TP.HCM đang phong tỏa 7 điểm trên địa bàn thành phố.

Sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, đến ngày 18/5, TP.HCM đã ghi nhận hai ca bệnh mới là bệnh nhân 4514 (ở TP Thủ Đức) và bệnh nhân 4583 (ở quận 7). Hai người này làm cùng một công ty ở quận 3.

Tiếp đó, đến ngày 20/5, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, gồm các bệnh nhân 4780-4782. Đây là 3 mẹ con trong một gia đình, làm nghề bán hàng ăn tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiều, quận 3.

Tối cùng 20/5, tình hình dịch bệnh nóng hơn khi thành phố thông báo tiếp tục ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 là người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp.

Con hẻm ở Gò Vấp đang gấp rút bị phong tỏa trong đêm 20/5 - Ảnh: Zing

Liên quan đến các ca bệnh này, TP hiện đang phong tỏa 7 địa điểm như sau:

1. Hẻm 954/4 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp (ca nghi nhiễm Covid-19)

2. Hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (nơi ở của BN4780, BN4781, BN4782, là 3 mẹ con bán hàng ăn)

3. Trung tâm Y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo) trên đường Hoà Hảo, quận 10 (nơi bệnh nhân Covid-19 đến thăm khám)

4. Chung cư mini trên đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 (nơi lưu trú của BN 4583)

5. Block A1, chung cư Sunview Town ở TP Thủ Đức (nơi lưu trú của BN 4514)

6. Số 129 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

7. Số 212 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm Liên quan đến ca Covid-19 mới nhất tại quận 3, tất cả cán bộ đang làm việc tại UBND quận 6, TP.HCM đều phải xét nghiệm nCov.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-da-co-7-diem-bi-phong-toa-tai-tphcm-lien-quan-den-covid-19-405873.html