Cập nhật: Đã có 7 điểm bị phong tỏa tại TP.HCM liên quan đến Covid-19

Tin y tế 20/05/2021 23:38

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, đến khuya 20/5, TP.HCM đang phong tỏa 7 điểm trên địa bàn thành phố.

Sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, đến ngày 18/5, TP.HCM đã ghi nhận hai ca bệnh mới là bệnh nhân 4514 (ở TP Thủ Đức) và bệnh nhân 4583 (ở quận 7). Hai người này làm cùng một công ty ở quận 3.

Tiếp đó, đến ngày 20/5, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, gồm các bệnh nhân 4780-4782. Đây là 3 mẹ con trong một gia đình, làm nghề bán hàng ăn tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiều, quận 3.

Tối cùng 20/5, tình hình dịch bệnh nóng hơn khi thành phố thông báo tiếp tục ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 là người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp.

Cập nhật: Đã có 7 điểm bị phong tỏa tại TP.HCM liên quan đến Covid-19 - Ảnh 1
Con hẻm ở Gò Vấp đang gấp rút bị phong tỏa trong đêm 20/5 - Ảnh: Zing

Liên quan đến các ca bệnh này, TP hiện đang phong tỏa 7 địa điểm như sau:

1. Hẻm 954/4 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp (ca nghi nhiễm Covid-19)

2. Hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (nơi ở của BN4780, BN4781, BN4782, là 3 mẹ con bán hàng ăn)

3. Trung tâm Y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo) trên đường Hoà Hảo, quận 10 (nơi bệnh nhân Covid-19 đến thăm khám)

4. Chung cư mini trên đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 (nơi lưu trú của BN 4583)

5. Block A1, chung cư Sunview Town ở TP Thủ Đức (nơi lưu trú của BN 4514)

6. Số 129 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

7. Số 212 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm

Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm

Liên quan đến ca Covid-19 mới nhất tại quận 3, tất cả cán bộ đang làm việc tại UBND quận 6, TP.HCM đều phải xét nghiệm nCov.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Covid-19 TP.HCM bệnh nhân Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại