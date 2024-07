Theo thông tin từ Tiền Phong, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tỉnh này vừa phát hiện một trường hợp trú ở huyện Hiệp Hòa dương tính với bệnh Bạch hầu. Hiện Bắc Giang đang khẩn trương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ngày 7/7, trường hợp Moong Thị B (18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với Bạch hầu. Đây là 1 trong 2 trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh Bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.