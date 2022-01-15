Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca mắc Covid-19 cao: Vượt mức 2.800 ca bệnh

Tin y tế 15/01/2022 19:36

Số ca mắc mới từ 18h ngày 14/01/2022 đến 18h ngày 15/01/2022 Hà Nội ghi nhận 2.810 ca bệnh.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 14/01/2022 đến 18h ngày 15/01/2022 Hà Nội ghi nhận 2.810 ca bệnh COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Số F0 mới ghi nhận phân bố tại 492 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (132); Đông Anh (125); Đống Đa (119); Hoàng Mai (115); Gia Lâm (96).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 88.387 ca

Ngày 14/1, Việt Nam ghi nhận 16.040 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 3.000 ca nhiễm

Ngày 14/1, Việt Nam ghi nhận 16.040 ca mắc COVID-19, Hà Nội vượt mức 3.000 ca nhiễm

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 14/1, Việt Nam ghi nhận 16.040 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca nhập cảnh và 16.026 ca ghi nhận trong nước.

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Từ khóa:   COVID-19 bản tin COVID-19 Hà Nội

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