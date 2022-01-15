Số ca mắc mới từ 18h ngày 14/01/2022 đến 18h ngày 15/01/2022 Hà Nội ghi nhận 2.810 ca bệnh.
- Ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, đến nay đã có 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron
- Đà Nẵng ghi nhận 3 ca Covid-19 biến thể Omicron
Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 14/01/2022 đến 18h ngày 15/01/2022 Hà Nội ghi nhận 2.810 ca bệnh COVID-19.
Số F0 mới ghi nhận phân bố tại 492 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (132); Đông Anh (125); Đống Đa (119); Hoàng Mai (115); Gia Lâm (96).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 88.387 ca