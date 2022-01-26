Hà Nội: Thêm 2.884 trường hợp mắc Covid-19, dự đoán sau Tết, số ca sẽ chạm ngưỡng 3.000 ca/ngày

Tin y tế 26/01/2022 19:37

Tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với số ca Covid-19 tăng cao, TP ghi nhận 2.884 ca trong ngày 26/1.

Theo Người Lao Động, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 25/1 đến 18 giờ ngày 26/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.884 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 659 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 439 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (112); Đông Anh (108); Chương Mỹ (97); Đống Đa (90); Nam Từ Liêm (84); Hoài Đức (82).

Theo VietNamNet, Sở Y tế thông tin, dịch Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 25/1, TP có 69.075 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (142), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3394), cơ sở thu dung điều trị thành phố (745), cơ sở thu dung quận, huyện (4956).

Hà Nội đang có 59.615 F0 theo dõi, cách ly tại nhà. Tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 506 người.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, TP đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên).

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà lưu ý, các ca mắc vẫn tăng cao, trong đó số ca mắc cộng đồng khoảng 30%. Nhận định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc tại TP sẽ tăng cao hơn nữa, do giao lưu, giao thương của người dân trong dịp này lớn sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát.

Ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Ngành y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà; chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế.

Theo Sức khỏe và Đời sống, sáng cùng ngày, ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, thành phố đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến thể Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên). Lãnh đạo Sở khẳng định hiện Hà Nội đã có ca nhiễm Omicron, hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định: Trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón Tết và sẽ tăng trở lại ngưỡng 3.000 ca trên ngày sau Tết, thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 5K.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, Hà Nội sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân không chủ quan trước dịch bệnh; thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch theo cấp độ dịch; hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người... Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

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