Thông tin về ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội: Là nhân viên khách sạn, tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm biến chủng

Tin y tế 26/01/2022 17:26

Mới đây, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về ca mắc biến chủng Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội cũng như chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân.

Liên quan đến ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội, theo VietNamNet, chiều ngày 26/1, ông Vũ Cao Cương (Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội) thông tin, ca mắc biến chủng Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội là nhân viên khách sạn, tiếp xúc với những người nhập cảnh nhiễm biến chủng này. Sau đó, người này đã được cách ly ngay tại khách sạn làm việc, không có nguy cơ lây cộng đồng. Sở đã lấy mẫu xét nghiệm các F1 và theo dõi sát sao.

"Bệnh nhân sức khỏe ổn định và hiện đã khỏi bệnh. Trường hợp này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng" - ông Vũ Cao Cương thông tin với VietNamNet.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế, dịch Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội từ ngày 29/4/2021 đến nay là 117.535 ca.

Trước đó,theo Tin Tức, vào sáng cùng ngày, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, thành phố đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên). Hiện Hà Nội đã có ca nhiễm Omicron, hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn đến 18 giờ ngày 25/1/2022, Hà Nội đã ghi nhận 118.111 ca mắc (tại Hà Nội 117.915 trường hợp, 254 trường hợp nhập cảnh), 506 trường hợp tử vong (0,43%). Toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2.

Về công tác tiêm chủng, thành phố đã tiêm được 14.541.317 mũi. Trong đó với người trên 50 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 là 99,3% (1.903.018 mũi /1.916.049 người); Tỷ lệ tiêm mũi 2: 98,3 % (1.884.173 mũi /1.916.049 người)

Từ ngày 27/4 đến nay, tiếp nhận quản lý, điều trị tổng số 117.871 bệnh nhân, hiện đang quản lý, điều trị: 45.720 người, trong đó: Bệnh viện Trung ương: 365 người (Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Hiện đang quản lý, điều trị: 45.355 người bệnh thuộc các tầng quản lý và điều trị của Thành phố; Điều trị tại nhà: 36.260 người.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định: Trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón Tết và sẽ tăng trở lại ngưỡng 3.000 ca trên ngày sau Tết thậm chí cao hơn nếu người dân không tuân thủ quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt 5K.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, Hà Nội sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân không chủ quan trước dịch bệnh; thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch theo cấp độ dịch; hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người... Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Biến chủng Omicron được báo cáo lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2021, nhanh chóng lan rộng trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các chủng khác, được xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Nhiều bằng chứng cho thấy Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn chủng Delta, song có thể gây quá tải hệ thống y tế do tốc độ lây nhiễm nhanh.

Ngày 25/1, Việt Nam ghi nhận 15.743 ca nhiễm COVID-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 2.956 trường hợp

Ngày 25/1, Việt Nam ghi nhận 15.743 ca nhiễm COVID-19, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 2.956 trường hợp

Tính từ 16h ngày 24/1 đến 16h ngày 25/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.743 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước.

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