Ca nhiễm Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội đã khỏi bệnh, các F1 thế nào?

Tin y tế 26/01/2022 19:22

Tối ngày 26/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại cộng đồng đã được xác định khỏi bệnh.

Theo VietNamNet, tính đến ngày 26/1, Hà Nội đã ghi nhận 14 ca nhiễm biến chủng Omicron, gồm 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên). Tối ngày 26/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại cộng đồng đã được xác định khỏi bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân là nữ, sinh năm 1980 tại quận Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên vệ sinh buồng phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội (là khách sạn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định của TP).

Trong khoảng thời gian từ 28/12/2021 đến ngày 9/1/2022, bệnh nhân làm việc tại khách sạn và có phục vụ cho các đoàn khách nhập cảnh cách ly tại khách sạn, trong đó có 7 trường hợp nhiễm Omicron là khách nhập cảnh (Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm, thông báo ngày 21/1/2022).

Bệnh nhân được cách ly tại khách sạn trong quá trình làm việc, được xét nghiệm PCR định kỳ hàng tuần và có kết quả âm tính vào ngày 3/1 và dương tính vào ngày 9/1. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại khách sạn từ ngày 9-18/1, hiện đã khỏi bệnh.

Theo VTV News, kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát, toàn bộ nhân viên khách sạn và người nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực, chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron.

 

Ngày 26/1, Việt Nam ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, đến nay đã có 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron

Ngày 26/1, Việt Nam ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, đến nay đã có 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron

Tính từ 16h ngày 25/1 đến 16h ngày 26/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước.

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Từ khóa:   Hà Nội ca mói biến chủng Omicron

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