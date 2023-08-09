Hà Nội: Sau 1 ngày nhập viện vì tay chân miệng, bé trai 10 tháng tuổi đột ngột chuyển nặng, tăng huyết áp, phải thở máy ngay

Tin y tế 09/08/2023 06:11

Sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng của bệnh tay - chân - miệng, như: mạch nhanh 200 lần/phút (bình thường khoảng 80 - 130 lần/phút), sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, suy hô hấp tiến triển, huyết áp tăng.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhi là bé P.M.N, 10 tháng tuổi. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho hay bé N. vào viện trong tình trạng viêm phổi có suy hô hấp, kèm theo biểu hiện tay chân miệng không điển hình.

Sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng của bệnh tay - chân - miệng, như: mạch nhanh 200 lần/phút (bình thường khoảng 80 - 130 lần/phút), sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, suy hô hấp tiến triển, huyết áp tăng.

Diễn biến quá nhanh và nặng, bệnh nhân được thở máy hỗ trợ hô hấp và điều trị theo phác đồ bệnh tay - chân - miệng độ 3, dùng các thuốc hỗ trợ tim mạch, hạ áp... Sau 5 ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện, không sốt, nhịp tim giảm, huyết áp trong giới hạn bình thường, đỡ suy hô hấp. Sau 6 ngày, bé được rút ống nội khí quản. Hiện toàn trạng bệnh nhân đã hồi phục. 

Hà Nội: Sau 1 ngày nhập viện vì tay chân miệng, bé trai 10 tháng tuổi đột ngột chuyển nặng, tăng huyết áp, phải thở máy ngay - Ảnh 1
Bệnh nhi đang được các bác sĩ điều trị - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Dân Trí, Bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhi, cho biết: "Đây là một ca bệnh tay chân miệng dấu hiệu không điển hình, diễn biến nhanh và nặng, ngoài điều trị bằng những phương pháp thông thường còn cần dùng thêm các thuốc đặc biệt như IVIG, Milrinone...

Bệnh nhân được kết hợp sử dụng máy móc hỗ trợ hô hấp, kiểm soát động mạch liên tục, kiểm soát nhịp tim".

Coxsackie virus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV71) là 2 nhóm tác nhân gây bệnh tay chân miệng thường gặp.

Trong đó, bệnh nhân nhiễm chủng virus EV71 thường sẽ có diễn biến nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Với các trường hợp diễn biến nặng, nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Với các căn bệnh nhiễm virus cấp tính, tình trạng chuyển độ có thể tiến triển rất nhanh, gây biến chứng nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vậy mà các bậc cha mẹ cần hết sức chú ý tới các dấu hiệu của bệnh.

Các bác sĩ đưa ra khuyến cáo cho các bậc phụ huynh có con mắc bệnh tay chân miệng như sau:

- Cha mẹ không nên chủ quan khi thấy con có các biểu hiện như lên mụn nước, bọng nước ở niêm mạc miệng, ở bàn chân, bàn tay, mông, gối… cần đi khám để xác định bệnh và có phác đồ điều trị phù hợp.

- Trẻ mắc bệnh tay chân miệng có nguy cơ có thể chuyển độ bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngay cả khi trẻ đã được khám, có chẩn đoán theo dõi bệnh tay chân miệng độ nhẹ được kê đơn điều trị ngoại trú, cha mẹ cũng cần theo dõi sát.

- Khi có bất kỳ dấu hiệu chuyển độ nào như: sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, quấy khóc vô cớ, nôn nhiều, giật mình nhiều, run/yếu chi,… hay các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế tái khám để được điều trị kịp thời.

- Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa đặc hiệu. Vì vậy, phòng lây nhiễm là rất quan trọng: hạn chế tối đa tiếp xúc giữa trẻ bệnh và trẻ lành, vệ sinh tay thường xuyên khi chăm sóc trẻ, vệ sinh đồ chơi và dụng cụ dùng chung.

Đặc biệt trong mùa dịch tay - chân - miệng, cần chú ý chăm sóc trẻ, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng đầy đủ nâng cao thể trạng, để trẻ có miễn dịch tốt giúp hạn chế nguy cơ mắc và bội nhiễm các bệnh truyền nhiễm.

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