Chi 40 triệu để làm trắng vùng nách cấp tốc, cô gái ở Hà Nội nhận cái kết cực sốc: Nề đỏ, nhiễm khuẩn, không dám dơ cao tay

Tin y tế 08/08/2023 09:54

Tin lời quảng cáo có cánh, chị đã cố gắng chịu đau và rát nhưng sau 2 ngày làm thủ thuật vùng da 2 bên nách nề đỏ, chảy dịch tiết nhiều, cảm giác rát bỏng rất khó chịu, tình trạng tăng sắc tố không cải thiện mà còn bị nặng hơn. Bệnh nhân không dám dơ cao tay để vận động.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau khi sinh con thứ hai, cô gái 35 tuổi, sống tại Hà Nội nhận thấy vùng nách thâm đen, sẫm màu hơn bình thường. Việc này khiến chị rất mất tự tin khi mặc áo hoặc đi bơi nên đã thử nhiều phương pháp dân gian và thuốc bôi tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện. 

Do muốn làm trắng cấp tốc, cô gái quyết định bỏ 40 triệu đi làm trắng vùng nách tại spa bằng phương pháp vi kim và peel da (lột da hóa học). Theo lời quảng cáo của cơ sở, vùng nách sẽ trắng mịn màng chỉ sau một liệu trình.

Trong quá trình kỹ thuật viên thực hiện vi kim, cô có biểu hiện đau nhiều ở 2 bên nách. Sau khi vi kim, cô tiếp tục được bôi một lớp dung dịch. Theo chia sẻ của chủ spa, đây là dung dịch lột da để tẩy vết thâm. Khách hàng càng chịu đựng lột sâu thì nách càng nhanh hồi phục.

Tin lời quảng cáo có cánh, cô đã cố gắng chịu đau và rát nhưng sau 2 ngày làm thủ thuật vùng da 2 bên nách nề đỏ, chảy dịch tiết nhiều, cảm giác rát bỏng rất khó chịu, tình trạng tăng sắc tố không cải thiện mà còn bị nặng hơn. Bệnh nhân không dám dơ cao tay để vận động.

Chi 40 triệu để làm trắng vùng nách cấp tốc, cô gái ở Hà Nội nhận cái kết cực sốc: Nề đỏ, nhiễm khuẩn, không dám dơ cao tay - Ảnh 1
Vùng nách của cô gái bị tổn thương - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ Dân Việt, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết nguyên nhân chính gây nên tình trạng nách thâm đen là do vệ sinh vùng da dưới nách không đúng cách, sử dụng thuốc giảm mùi, giảm tiết mồ hôi không phù hợp gây tăng sắc tố, sử dụng thuốc tránh thai, ngoài da có thể do di truyền, thay đổi nội tiết...

Bên cạnh đó, mặc áo bó sát là nguyên nhân ít người nghĩ đến nhất, nhưng trên thực tế đây lại là một trong những nguyên nhân gây ra thâm nách. Vệ sinh vùng da dưới nách không đúng cách: lớp da chết không được vệ sinh thì chúng sẽ tích tụ lại và làm bít kín lỗ chân lông, gây ra tình trạng da sạm màu và thâm đen vùng nách. 

Hay như lăn khử mùi thường có nhiều hóa chất mạnh, dễ gây kích ứng da. Việc nhổ hay cạo lông nách khiến cho lỗ chân lông ngày càng to hơn, lông mọc đậm màu và cứng hơn. Ngoài ra việc sử dụng thuốc tránh thai, thay đổi nội tiết,... một số bệnh lý cũng khiến cho vùng da nách thâm đen và sần sùi hơn.

Bác sĩ Tiến Thành cho biết có rất nhiều phương pháp để khắc phục tình trạng vùng da dưới cánh tay thâm đen, từ các phương pháp đơn giản tại nhà như dùng các nguyên liệu tự nhiên như chanh muối, mật ong, baking soda,.. đến sử dụng các thuốc bôi làm sáng da tại chỗ, hay các phương pháp hiện đại hơn như: laser, ánh sáng điều trị tăng sắc tố… Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, nên được tư vấn bởi các bác sĩ có chuyên môn. 

Chi 40 triệu để làm trắng vùng nách cấp tốc, cô gái ở Hà Nội nhận cái kết cực sốc: Nề đỏ, nhiễm khuẩn, không dám dơ cao tay - Ảnh 2
Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Ảnh: Dân Việt

"Không nên sử dụng các sản phẩm làm trắng nách không rõ nguồn gốc được quảng cáo tràn lan trên mạng internet hay đến các spa, thẩm mỹ viện không được cấp phép thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ làm trắng nách, hiệu quả không thấy mà còn làm nặng thêm tình trạng thâm nách", bác sĩ Thành khuyến cáo.

Dự tiệc cưới về, hàng trăm người người đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, khẳng định 'cỗ cưới có vấn đề'

Dự tiệc cưới về, hàng trăm người người đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, khẳng định 'cỗ cưới có vấn đề'

Đám cưới này mời hơn 500 khách, phần đông là người dân trong thôn và bạn bè của gia chủ hai bên.

Xem thêm
Từ khóa:   nách làm trắng nách tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 25 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 55 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 10 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn