Chi 40 triệu để làm trắng vùng nách cấp tốc, cô gái ở Hà Nội nhận cái kết cực sốc: Nề đỏ, nhiễm khuẩn, không dám dơ cao tay

Do muốn làm trắng cấp tốc, cô gái quyết định bỏ 40 triệu đi làm trắng vùng nách tại spa bằng phương pháp vi kim và peel da (lột da hóa học). Theo lời quảng cáo của cơ sở, vùng nách sẽ trắng mịn màng chỉ sau một liệu trình.

Theo thông tin từ Dân Trí, sau khi sinh con thứ hai, cô gái 35 tuổi, sống tại Hà Nội nhận thấy vùng nách thâm đen, sẫm màu hơn bình thường. Việc này khiến chị rất mất tự tin khi mặc áo hoặc đi bơi nên đã thử nhiều phương pháp dân gian và thuốc bôi tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Tin lời quảng cáo có cánh, cô đã cố gắng chịu đau và rát nhưng sau 2 ngày làm thủ thuật vùng da 2 bên nách nề đỏ, chảy dịch tiết nhiều, cảm giác rát bỏng rất khó chịu, tình trạng tăng sắc tố không cải thiện mà còn bị nặng hơn. Bệnh nhân không dám dơ cao tay để vận động.

Trong quá trình kỹ thuật viên thực hiện vi kim, cô có biểu hiện đau nhiều ở 2 bên nách. Sau khi vi kim, cô tiếp tục được bôi một lớp dung dịch. Theo chia sẻ của chủ spa, đây là dung dịch lột da để tẩy vết thâm. Khách hàng càng chịu đựng lột sâu thì nách càng nhanh hồi phục.

Vùng nách của cô gái bị tổn thương - Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ Dân Việt, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành, Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết nguyên nhân chính gây nên tình trạng nách thâm đen là do vệ sinh vùng da dưới nách không đúng cách, sử dụng thuốc giảm mùi, giảm tiết mồ hôi không phù hợp gây tăng sắc tố, sử dụng thuốc tránh thai, ngoài da có thể do di truyền, thay đổi nội tiết...

Bên cạnh đó, mặc áo bó sát là nguyên nhân ít người nghĩ đến nhất, nhưng trên thực tế đây lại là một trong những nguyên nhân gây ra thâm nách. Vệ sinh vùng da dưới nách không đúng cách: lớp da chết không được vệ sinh thì chúng sẽ tích tụ lại và làm bít kín lỗ chân lông, gây ra tình trạng da sạm màu và thâm đen vùng nách.

Hay như lăn khử mùi thường có nhiều hóa chất mạnh, dễ gây kích ứng da. Việc nhổ hay cạo lông nách khiến cho lỗ chân lông ngày càng to hơn, lông mọc đậm màu và cứng hơn. Ngoài ra việc sử dụng thuốc tránh thai, thay đổi nội tiết,... một số bệnh lý cũng khiến cho vùng da nách thâm đen và sần sùi hơn.

Bác sĩ Tiến Thành cho biết có rất nhiều phương pháp để khắc phục tình trạng vùng da dưới cánh tay thâm đen, từ các phương pháp đơn giản tại nhà như dùng các nguyên liệu tự nhiên như chanh muối, mật ong, baking soda,.. đến sử dụng các thuốc bôi làm sáng da tại chỗ, hay các phương pháp hiện đại hơn như: laser, ánh sáng điều trị tăng sắc tố… Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, nên được tư vấn bởi các bác sĩ có chuyên môn.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành - Ảnh: Dân Việt

"Không nên sử dụng các sản phẩm làm trắng nách không rõ nguồn gốc được quảng cáo tràn lan trên mạng internet hay đến các spa, thẩm mỹ viện không được cấp phép thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ làm trắng nách, hiệu quả không thấy mà còn làm nặng thêm tình trạng thâm nách", bác sĩ Thành khuyến cáo.