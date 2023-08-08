Người đàn ông cười... đến chết trong chuyến xe đi du lịch: Bác sĩ nói nguyên nhân ai cũng bàng hoàng!

Tin y tế 08/08/2023 16:38

Trên thực tế, từ góc độ y học, mọi người sẽ không thực sự chết vì cười. Dù vậy, việc cười quá nhiều cũng có thể dẫn đến ngạt thở, ngừng tim, động kinh,...

Theo báo Phụ nữ Việt Nam dẫn tin từ ET Today, cư dân mạng tại Trung Quốc đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông Trung Quốc khoảng 63 tuổi bất ngờ đổ gục xuống dù chỉ vài giây trước ông vẫn đang tươi cười hoàn toàn bình thường.

Theo như những diễn biến được ghi lại trong đoạn video, người đàn ông này dường như đang tham gia một chuyến du lịch theo nhóm bằng xe buýt. Khi ở trên xe, ông lên đầu xe cầm mic kể chuyện cười để khuấy động bầu không khí. Có thể thấy, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này không hề có dấu hiệu bất thường nào, ông nói cười vui vẻ và những người bạn khác trên xe cũng tỏ ra thích thú với câu chuyện mà ông kể.

Người đàn ông cười... đến chết trong chuyến xe đi du lịch: Bác sĩ nói nguyên nhân ai cũng bàng hoàng! - Ảnh 1
Người đàn ông tử vong sau khi cười rất nhiều trên chuyến xe đi du lịch - Ảnh: ET Today

Sau đó, chiếc xe buýt đi vào đường hầm, người đàn ông tiếp tục kể chuyện với nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau ông đột nhiên trợn mắt, mất kiểm soát và ngã nhào về phía trước khiến toàn bộ người có mặt trên xe vô cùng hoảng sợ.

Có thông tin cho rằng người đàn ông này là một giáo sư đã về hưu đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Dựa trên biểu hiện của người đàn ông, nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng ông đã bị nhồi máu cơ tim vào thời điểm diễn ra vụ việc và dẫn đến tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật Việt Nam dẫn nguồn từ CitiNews, bác sĩ Sapphira Kaushal làm việc tại Trung tâm Y tế Liverpool Abbey, Vương quốc Anh, cho biết trên thực tế, từ góc độ y học, mọi người sẽ không thực sự chết vì cười. Dù vậy, việc cười quá nhiều cũng có thể dẫn đến ngạt thở, ngừng tim, động kinh,...

 

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