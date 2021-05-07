Hà Nội: Phát hiện thêm 1 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Đông Anh

Khuya ngày 6/5, CDC Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh.

Theo TTXVN, đêm qua ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp mới mắc COVID-19 tại huyện Đông Anh. Bệnh nhân tên P.T.D, là nữ, sinh năm 1996, địa chỉ ở xã Nam Hồng.

Bệnh nhân chăm chồng điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/4 đến khoảng 10h ngày 4/5 thì về nhà.

Một chốt kiểm soát y tế được lập xung quanh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Ảnh: TTXVN

Tối 4/5, người này có xuất hiện sốt, đau họng, quay lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào sáng 5/5 nhưng bệnh viện không tiếp nhận do thực hiện cách ly.

Sau đó, bệnh nhân đã ra khai báo tại trung tâm y tế và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 6/5/2021.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Thanh Hoá. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh tại Yên Bái).

Tính đến 6h ngày 7/5, Việt Nam có tổng cộng 1691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 121 ca, liên quan đến ổ dịch Hà Nam ghi nhận 20 ca, ổ dịch Vĩnh Phúc ghi nhận 26 ca, tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh ghi nhận 38 ca, Bắc Ninh ghi nhận 12 ca, Hà Nội 9 ca, số ca bệnh còn lại ghi nhận tại nhiều, tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hưng Yên, Thái Bình...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-phat-hien-them-1-ca-nhiem-covid-19-tai-huyen-dong-anh-404321.html