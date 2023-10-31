Hà Nội: Bé 7 tuổi bị 4 con chó tấn công, nhập viện với hàng trăm vết thương trên cơ thể

Tin y tế 31/10/2023 16:09

Bé gái N.L (7 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong trạng đau đớn, tâm lý hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, chỉ trong tháng 10, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trường hợp trẻ bị chó cắn phải nhập viện. Các bệnh nhi đều trong tình trạng đa thương tích, nguy hiểm tính mạng.

Trường hợp gần đây nhất là bé gái N.L (7 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong trạng đau đớn, tâm lý hoảng loạn cùng với hàng trăm vết thương trên cơ thể do bị 4 con chó lao vào tấn công.

Mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó bé N.L được bố đưa đến nơi làm việc. Trong lúc bố không để ý thì L bị 4 con chó do chủ nhà nuôi bất ngờ lao vào tấn công, gây ra hàng trăm vết thương trên cơ thể.

4 con chó trên được chủ nhà nuôi nhốt nhưng tại thời điểm xảy ra sự việc, những con chó này trong tình trạng thả rông, không đeo rọ mõm.

Hà Nội: Bé 7 tuổi bị 4 con chó tấn công, nhập viện với hàng trăm vết thương trên cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bác sĩ Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, nhận định đây là một ca chó cắn rất nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau và đưa thẳng bệnh nhi vào phòng mổ. Bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật cắt lọc, làm sạch các vết thương có lẫn đất, cát, lông chó…cho trẻ, trong đó có vết thương dài khoảng 13cm.

Sau phẫu thuật, bé N.L thoát khỏi nguy kịch, đồng thời được tiêm phòng bệnh dại và uốn ván để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tâm lý bệnh nhi vẫn sang chấn nặng nề do cùng lúc bị 4 con chó tấn công.

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, cách xử trí sau khi bị chó, mèo cào, cắn là rửa sạch vết thương với nước xà phòng đặc 20% hoặc nước muối 0,9%, sau đó sát khuẩn vết thương bằng cồn và đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Không được băng kín hoặc khâu vết thương sớm, trừ vết thương ở vị trí mặt. Cần tiêm phòng huyết thanh kháng uốn ván và dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn vết thương.

Không điều trị theo mách bảo, theo kinh nghiệm dân gian không có bằng chứng khoa học dẫn đến có thể tử vong vì bệnh dại.

Cách tốt nhất để phòng bệnh dại khi bị chó, mèo cắn là phải tiêm vắc-xin ngay trong những giờ đầu tiên. Đặc biệt, khi phát hiện con vật có biểu hiện bệnh dại hoặc vết thương ở gần đầu, mặt, cổ hoặc ở vùng có nhiều dây thần kinh như đầu chi, bộ phận sinh dục, cần phải tiêm cả huyết thanh kháng dại. Nếu không điều trị kịp thời, khi đã lên cơn dại hầu như 100% ca bệnh đều tử vong.

2 trẻ bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn: Điều trị cả tháng vết thương chưa liền

2 trẻ bị nhiễm trùng do tụ cầu vàng sau khi bị chó cắn: Điều trị cả tháng vết thương chưa liền

Khi bị chó cắn, thông qua các vết thương hở, người bệnh có nguy cơ mắc bệnh dại hoặc bị các vi khuẩn gây nhiễm trùng tại vết thương như là uốn ván, tụ cầu, liên cầu, capnocytophaga hay pasteurella và tụ cầu vàng kháng methicillin…

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