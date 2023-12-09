Theo chia sẻ của người nhà, khoảng 2 tuần trước khi vào viện, người bệnh giẫm phải đinh gỉ, nhưng chủ quan nghĩ vết thương nhỏ không đáng kể nên đã không đến cơ sở y tế kiểm tra và cũng không tiêm huyết thanh phòng uốn ván.

Theo thông tin từ Dân Trí, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận người bệnh L.M.T. (SN1965) ở huyện Thanh Thủy trong tình trạng khó thở, cứng hàm, suy hô hấp, viêm phổi, được chẩn đoán mắc uốn ván giai đoạn toàn phát mức độ nặng.

Sau 4 tuần điều trị, người bệnh tỉnh, bỏ được máy thở, tự thở qua canuyn mở khí quản, hết co giật, người bệnh chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi.

Trong thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, các bác sĩ phải áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực như: kiểm soát hô hấp nhân tạo (mở khí quản thở máy), dùng huyết thanh kháng độc liều cao, kiểm soát các triệu chứng và biến chứng, dùng kháng sinh dự phòng chống bội nhiễm...

Người bệnh giẫm phải đinh gỉ, nhưng chủ quan nghĩ vết thương nhỏ không đáng kể nên đã không đến cơ sở y tế kiểm tra - Ảnh: Dân trí

Dẫn tin từ VnExpress, theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, uốn ván (tetanus) là bệnh cấp tính do ngoại độc tố (tetanus exotoxin) của vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Các triệu chứng của bệnh là những cơn co cứng cơ kèm theo đau, trước tiên là cứng cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy và sau đó là cơ thân. Thời gian ủ bệnh thường 3-21 ngày, có thể từ một ngày đến vài tháng, phụ thuộc vào đặc điểm, độ lớn và vị trí vết thương. Hầu hết trường hợp bệnh xuất hiện trong vòng 14 ngày kể từ khi nhiễm vi khuẩn uốn ván. Vết thương bị nhiễm bẩn nặng thì thời gian ủ bệnh ngắn hơn và bệnh cũng nặng hơn.

Vi khuẩn uốn ván tồn tại dưới hai dạng là dạng nha bào tồn tại ngoài môi trường và dạng hoạt động tồn tại trong cơ thể thông qua vết thương. Uốn ván là bệnh nguy hiểm do thời gian điều trị kéo dài, có thể vài tuần đến vài tháng, chi phí điều trị tốn kém và tỷ lệ tử vong cao.

Vết thương bị nhiễm bẩn nặng thì thời gian ủ bệnh ngắn hơn và bệnh cũng nặng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tiêm huyết thanh phòng uốn ván (SAT) là biện pháp đơn giản và hiệu quả, giúp ngăn ngừa bệnh uốn ván khi có vết thương ngoài da. Bệnh nhân trên đã chủ quan không tiêm phòng uốn ván sau khi đạp phải đinh.

Bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ cao như nông dân, người làm công việc dọn vệ sinh, công nhân xây dựng, tiếp xúc trực tiếp với đất cát, bụi bẩn, phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc sinh nở, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nên tiêm phòng uốn ván đủ liều. Khi bị vết thương ngoài da, đặc biệt là vết thương bị nhiễm bẩn, dính đất cát, bụi bẩn, cần đến cơ sở y tế để được xử lý đúng cách và tiêm phòng sớm.