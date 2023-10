Bị trĩ nhưng không đi khám, người đàn ông nhờ họ hàng tự cắt tại nhà, sau 1 tuần phải nhập viện khẩn vì nhiễm uốn ván

Bệnh nhân thứ 2 là bà P.T.N, 68 tuổi ở Sơn La. Trước khi nhập viện, bà N. bị ngã ở chuồng lợn dẫn tới bầm tím, xây xát da nhưng không xử trí vết thương. Ba ngày sau đó, bà N. bị cứng hàm, khó há miệng, sốt cao, co giật toàn thân.

Ông N. nhập viện tại địa phương và được chẩn đoán mắc bệnh uốn ván. Do tình trạng bệnh nặng, ông được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật, cứng hàm và được chẩn đoán uốn ván toàn thể. Hiện tại, bệnh nhân đang phải thở máy.

Bà N. được đưa vào cơ sở y tế địa phương, chẩn đoán mắc bệnh uốn ván. Tại đây, bà được mở khí quản cấp cứu, an thần, thở máy. Tuy nhiên, tình trạng sốt, co giật không thuyên giảm nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng an thần thở máy qua nội khí quản. Bà được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, uốn ván toàn thể.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bệnh uốn ván có thể gặp ở mọi lứa tuổi và trên toàn cầu, nhất là ở những quốc gia phát triển nông nghiệp, điều kiện vệ sinh kém. Bệnh không có miễn dịch tự nhiên, do đó những người chưa được tiêm vắc xin phòng uốn ván đều có thể mắc bệnh.

Vi khuẩn uốn ván - Ảnh minh họa: VnExpress

Bệnh uốn ván nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nhanh sang tình trạng co cứng, co giật toàn thân, suy hô hấp, ngưng thở. Các ca uốn ván nặng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, việc điều trị đòi hòi quá trình chăm sóc tích cực, thở máy kéo dài.

Hiện nay, cách thức phòng ngừa uốn ván tốt nhất vẫn là tiêm vắc xin dự phòng và xử lý đúng cách đối với các vết thương có nguy cơ nhiễm vi trùng uốn ván.