Người đàn ông thường xuyên xỉa răng bằng tăm tre và vật sắc nhọn, đi khám phát hiện nhiễm uốn ván, suýt tử vong

Tin y tế 15/08/2023 06:20

Người đàn ông thường xuyên dùng tăm tre hoặc các vật sắc nhọn để xỉa răng, nhiều lần chảy máu.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bác sĩ chuyên khoa I Trương Quang Chiến, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho hay bệnh nhân là ông N.V.M, 54 tuổi.

"Ông M. có một chiếc răng sâu, rất khó chịu, ông có thói quen dùng tăm tre hoặc các vật sắc nhọn (như cành cây) để xỉa răng, nhiều lần chảy máu chân răng", bác sĩ Chiến chia sẻ với VietNamNet ngày 14/8. Thói quen lâu ngày này dẫn đến việc bị nhiễm khuẩn uốn ván qua đường máu. 

Cuối tháng 6, ông M. đau mỏi người, cứng cơ hàm với mức độ tăng dần, ăn uống rất khó khăn nên được người thân đưa vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới điều trị. Lúc này, bệnh nhân xuất hiện tăng trương lực cơ, co giật toàn thân liên tục, suy hô hấp, không đáp ứng với thuốc an thần.

Người đàn ông thường xuyên xỉa răng bằng tăm tre và vật sắc nhọn, đi khám phát hiện nhiễm uốn ván, suýt tử vong - Ảnh 1
Bệnh nhân nhiễm uốn ván do thói quen xỉa răng - Ảnh: VietNamNet

"Bệnh nhân có diễn biến nặng rất nhanh một phần do tiền sử nghiện ma túy khoảng 20 năm, sức đề kháng yếu, viêm phổi nặng, khả năng đáp ứng với thuốc chậm", bác sĩ Chiến cho hay.

Các bác sĩ can thiệp bằng phương pháp đặt ống nội khí quản thở máy xâm nhập, thở máy. Hai ngày sau, tiên lượng thời gian nằm viện của bệnh nhân uốn ván sẽ kéo dài, bác sĩ quyết định mở khí quản để thở máy, đồng thời duy trì thuốc an thần liên tục kết hợp với dùng thuốc điều trị cai nghiện ma túy. 

"Suốt hơn 1 tháng điều trị cho nam bệnh nhân, nhiều lần chúng tôi tưởng chừng đã thất bại vì những biến chứng loét do tì đè, viêm phổi thở máy dài ngày...", bác sĩ Chiến chia sẻ. Cuối cùng, bệnh nhân đã được xử trí ổn các biến chứng. 

Người đàn ông thường xuyên xỉa răng bằng tăm tre và vật sắc nhọn, đi khám phát hiện nhiễm uốn ván, suýt tử vong - Ảnh 2
Dùng tăm tre hoặc các vật sắc nhọn (như cành cây) để xỉa răng sẽ gây chảy máu chân răng - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, sau hơn 30 ngày thở máy kết hợp với chế độ điều trị, chăm sóc hồi sức tích cực, bệnh nhân M. dần tiến triển, nhận biết được xung quanh, từng bước cai thở máy. Tuy nhiên, tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân lên đến 125 triệu đồng. Chiều 14/8, bệnh nhân tự ăn uống, đi lại và được xuất viện về gia đình.

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