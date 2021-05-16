Ghi nhận 'ổ dịch' chưa rõ nguồn lây, Hà Nam phong tỏa một xã gần 10.000 người

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 4 ca dương tính vớ Covid-19 trên địa bàn, tỉnh quyết định phong tỏa cả 1 xã với gần 10.000 nhân khẩu.

Theo Người Lao Động, trong vòng 24h qua, tại Hà Nam đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại địa phương này lên 23 người. Ngay sau khi ghi nhận được ca bệnh là T.V.Đ. (SN 1947, ngụ thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân) dương tính với Covid-19 và chưa xác định được nguồn lây, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đã cùng các đơn vị có liên quan đã đến xã Công Lý chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, cho biết huyện đã khẩn trương truy vết, điều tra được 13 F1. Tất cả đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý với 390 hộ, trên 1.300 nhân khẩu. Ngoài ra, huyện này cũng phong tỏa một phần thôn 3 Phú Đa, nơi sinh sống của anh T.M.T. (là F1 của ca "siêu lây nhiễm", BN2889) với 6 hộ, 21 nhân khẩu (ông T. được ông Đ. thuê tới nhà làm.

Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch xã Công Lý, Chủ tịch Hà Nam Trương Quốc Huy đã yêu cầu ngành y tế và chính quyền địa phương phải xác định tất cả các trường hợp F1 là F0 để xét nghiệm thật nhanh, kịp thời có biện pháp xử lý Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng đồng ý với đề xuất của UBND huyện Lý Nhân, thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Công Lý từ 0 giờ ngày 16/5, gồm 3.184 hộ/9.559 nhân khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đến hiện trường chỉ đạo phòng chống dịch - Ảnh: Người Lao Động Được biết, ông T.V.Đ. (SN 1947; ngụ thôn Phú Đa, xã Công Lý), từ ngày 23/4 đến 27/4 có thuê nhóm thợ về làm cửa, trong nhóm, có anh T.M.T. - sau này được xác định là F1 của ca "siêu lây nhiễm" BN2899. Ngày 2-5, anh T. đã được đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam và được xét nghiệm 2 lần, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày 14/5, bệnh nhân ngay sau đó đã được phân luồng và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Sáng 16/5, có thêm 3 trường hợp cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm: N.T.C. (SN 1952, vợ của bệnh nhân Đ.); T.T.T. (nữ; SN 1973) và N.T.H. (SN 1999, nữ). Bước đầu, xác định 2 trường hợp T.T.T. và N.T.H. có liên quan đến trường hợp F1 là T.M.T.. đã được cách ly, trường hợp còn lại là vợ ông Đ. Cả 3 trường hợp mới xác định trên đều ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Đà Nẵng ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi Vừa qua, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi tiếp xúc với 3 bệnh nhân dương tính khác là BN 3693, BN 3694 và BN 3638.

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