Đà Nẵng ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi

Tin y tế 14/05/2021 09:22

Vừa qua, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đã ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bé gái 3 tuổi tiếp xúc với 3 bệnh nhân dương tính khác là BN 3693, BN 3694 và BN 3638.

Theo Dân Việt, tối ngày 13/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã có thông tin 10 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, có một bé gái 3 tuổi là BN 3695 tên Đ.M.B.A. trú đường Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà. BN học tại Trường mầm non Ánh Bình Minh (K62 Nguyễn Phan Vinh, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà).

Được biết, bệnh nhân sống cùng bố Đ.C.D; mẹ M.T.T.H; ông nội Đ.C.D (BN 3693), bà nội L.T.T (BN 3694).

Lịch trình của bé cụ thể như sau:

- Ngày 28-29/4, BN được đưa đi học và về nhà. Ngày 30/4-2/5, BN nghỉ học và ở nhà cùng ông bà nội. Ngày 3/5, BN đi học và sau đó được đón về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình.

- Ngày 4/5-07/5, BN chỉ ở nhà và tiếp xúc với gia đình, buổi tối thỉnh thoảng BN được bố mẹ chở sang nhà ông bà ngoại chơi tại đường Lê Tấn Trung, Sơn Trà.

- Sáng 8/5, chị Đ.T.M.D (BN 3638) có đến nhà chơi và nấu cơm cùng ăn cơm trưa với gia đình đến chiều chị D đi làm.

- Sáng ngày 10/5, chị Đ.T.M.D (BN 3638) chở BN sang gửi cho ông bà ngoại và đi làm, chiều về chị đến đón BN về và có tiếp xúc với gia đình.

- 18h ngày 11/5, BN được ông nội Đ.C.D (BN 3693) chở sang nhà ông ngoại (kiệt Lê Tấn Trung, Sơn Trà). Đến 20h mẹ BN đi làm về đến nhà ngoại ăn cơm tối xong chở BN về nhà. Tối 21h sau khi chị Đ.T.M.D (BN 3638) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, BN và cả gia đình được đưa đi cách ly.

Ngày 12/5, BN được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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Bé gái tiếp xúc với 3 bệnh nhân Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

9 trường hợp mắc Covid-19 còn lại, cụ thể:

Trường hợp 1, nam BN T.L.B (BN3689) sinh năm 2019, trú đường Nguyễn Quý Đức, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Trường hợp 2, nam BN T.Q.T (BN 3690) sinh năm 1984, trú đường Nguyễn Văn Siêu, An Hải Tây, Sơn Trà. BN là lái xe của công ty TNHH CONTAINER Minh Tiến

Trường hợp 3, nữ BN T.N.T (BN 3691) sinh năm 2013, trú đường Nguyễn Văn Siêu, An Hải Trung, Sơn Trà. BN là học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Trường hợp 4, nữ BN N.T.T.N (BN 3692) sinh năm 1990, trú Tổ 11, Nại Hiên Đông, Sơn Trà. BN hiện đang nghỉ sinh ở nhà.

Trường hợp 5, nam BN Đ.C.D (BN 3693) sinh năm 1965, trú đường Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà. BN là lái xe.

Trường hợp 6, nữ BN L.T.T ( BN 3694) sinh năm 1965, trú đường Nguyễn Phan Vinh, tổ 68, phường Thọ Quang, Sơn Trà. BN bán hàng tạp hóa ở tại nhà.

Trường hợp 7, nam BN N.T.H (BN 3696) sinh năm 1990, trú đường Võ Duy Ninh, Thọ Quang, Sơn Trà. BN là công nhân tại Công ty SINARAN, đường số 2 Khu công nghiệp An Đồn, Sơn Trà.

Trường hợp 8, nữ BN N.T.A.T (BN 3697) sinh năm 1996, ở trọ tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Trường hợp 9, nữ BN N.T.K.N (BN 3698) sinh năm 2011, trú đường An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. BN là học sinh trường tiểu học Lê Bá Trinh.

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