Hà Nội: Học sinh nghỉ hè từ ngày 15/5

Tin y tế 13/05/2021 18:38

Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng diễn ra phức tạp, TP. Hà Nội quyết định cho học sinh các cấp đồng loạt nghỉ hè từ ngày 15/5 .

Theo Sức khỏe và Đời sống, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản số 1444/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Được biết, theo kế hoạch ban hành từ đầu năm học, cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT sẽ kết thúc học kỳ II vào ngày 24/5, kết thúc năm học vào ngày 28/5. Hệ giáo dục thường xuyên kết thúc năm học vào ngày 14/5.

Tuy nhiên, thành phố quyết định cho học sinh các cấp đồng loạt nghỉ hè từ ngày 15/5 để ứng phó với tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại (thi học kỳ II, tổng kết năm học) sẽ được thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường.

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Học sinh nghỉ hè từ ngày 15/5 để phòng chống COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức kiểm tra học kỳ II trực tuyến năm học 2020-2021 bởi Thông tư 09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều này tới ngày 16/5 mới có hiệu lực.

Với các trường chưa hoàn thành kiểm tra học kỳ II, thành phố yêu cầu kiểm tra trực tiếp tại trường khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, học sinh có thể đi học tập trung trở lại. Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian học nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15/5 đến 28/5).

Trước đó, Sở Giáo dục &Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức 4 bài thi trong hai ngày 10-11/6. Về thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, Sở đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

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