Đà Lạt nâng tổng số cách ly lên 633 người vì BN 3141 đi chợ đêm và nhiều điểm du lịch đông đúc

Về việc BN3141 dương tính với Covid-19, từng đi du lịch Đà Lạt vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 633 trường hợp có liên quan.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 11/5, tỉnh Lâm Đồng đã truy vết và cách ly 633 người có liên quan đến BN3141 (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhiễm COVID-19 được xác định vào ngày 8/5 (sau khi rời Đà Lạt 3 ngày). Trong đó, tại cơ sở y tế 2 người, tại cơ sở tập trung 231 người, cách ly theo dõi tại nhà 400 người. Các trường hợp F1, F2 sau khi được lấy mẫu đều cho kết quả âm tính.

Được biết, BN3141 đến Đà Lạt từ Nha Trang vào tối ngày 2/5 bằng xe khách. Sau đó, người này có đi trên Chuyến bay VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang) khởi hành lúc 16h5 ngày 1/5; chuyến xe Limousine Khanh Phong, biển số xe 51B - 413.65 từ Nha Trang đến Đà Lạt từ 17h - 20h30 ngày 2/5 và chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt đến Hà Nội, khởi hành lúc 8h30 ngày 5/5. BN3141 đến Đà Lạt từ Nha Trang vào tối 2-5 bằng xe khách. Thời gian tại Đà Lạt, bệnh nhân đã đi chợ đêm Đà Lạt và nhiều điểm du lịch đông đúc.

Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng khách sạn nơi bệnh nhân này từng ở - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, cơ quan chức năng cũng thông báo lịch trình của bệnh nhân tại Đà Lạt như sau: Ngày 2-5 (từ 20h): đi ô tô từ tỉnh Khánh Hòa đến thành phố Đà Lạt, ở tại khách sạn Hoàng Quân (số 9/1 Nguyễn Văn Cừ, P.4, thành phố Đà Lạt). Ngày 3-5: + Buổi sáng: ăn sáng tại Phở Thưng (số 2 Nguyễn Văn Cừ, P.1, thành phố Đà Lạt); thuê xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, P.1, thành phố Đà Lạt). + Buổi chiều: tham quan nông trại chó Puppy Farm và trại cừu (P.7, thành phố Đà Lạt); tham quan Vườn Ánh Sáng Lumiere (số 222B Mai Anh Đào, P.8, thành phố Đà Lạt). + Buổi tối: ăn tối tại nhà hàng Eros Cá hồi (số 24 đường 3 Tháng 4, P.3, thành phố Đà Lạt). Ngày 4-5: + Buổi sáng: ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); uống cà phê tại quán Dalat Golf cà phê (số 14 Đống Đa, P.3, thành phố Đà Lạt); sau đó, tham quan chùa Linh Phước (Trại Mát, thành phố Đà Lạt). + Buổi chiều: tham quan quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt); sau đó, uống cà phê tại quán Thiên Mộc Trinh (hẻm Đống Đa, P.3, thành phố Đà Lạt). + Buổi tối: ăn tối tại quán Nướng Chảo 27 (số 3 Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); sau đó ghé các quán: L'ang Farm; đặc sản Cẩm Hạnh; đặc sản Minh Vân tại khu vực chợ đêm (đã được dừng hoạt động từ 19h ngày 3-5). Sáng 5-5: Ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 Phạm Ngũ Lão, thành phố Đà Lạt); ghé vựa trái cây (số 71 đường 3 Tháng 2, P.1, thành phố Đà Lạt) và vựa trái cây (đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, thành phố Đà Lạt); trả xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, P.1, thành phố Đà Lạt); vào lúc 8h30 đi taxi Mai Linh tới sân bay Liên Khương về Hà Nội trên chuyến bay ký hiệu số VN 1572 (ghế 36G, 36F).

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