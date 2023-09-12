Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao

Tin y tế 12/09/2023 19:50

Nhiều người dân tìm mua các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ nên dẫn đến các cửa hàng thuốc tây ở Đà Nẵng đã hết một số loại thuốc chữa bệnh và nhiều hơn “hét” giá cao.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân tìm mua loại thuốc nhỏ mắt Tobrex nhưng nhiều cửa tiệm đã "đứt hàng". Các cửa hàng bán lẻ ở quận Hải Châu và Cẩm Lệ cho biết đã hết loại thuốc nhỏ mắt này do những ngày qua nhu cầu mua đột biến.

Tại nhà thuốc Tâm An (đường Phạm Tứ), khi khách hàng hỏi mua thuốc nhỏ mắt cho trẻ em thì nhân viên bán hàng cho biết "hết hàng". 

Nhân viên này giải thích thuốc Tobrex nhập khẩu và Tobradex sản xuất trong nước đều đã hết hàng từ nhiều ngày. 

Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao - Ảnh 1
Thuốc Tobrex nhập khẩu và Tobradex sản xuất trong nước đều đã hết hàng từ nhiều ngày. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

"Giờ còn một vài lọ thuốc cùng loại nhưng cay lắm, trẻ không chịu nhỏ đâu anh. Có hai loại kia (Tobrex và Tobradex - PV) thì may trẻ con chịu được"- nhân viên này nói và mong khách hàng thông cảm.

Trong khi đó, tại cửa hàng Long Châu (đường Ông Ích Đường), nhân viên cũng cho biết "đứt hàng" thuốc nhỏ mắt từ 2 ngày qua. Hiện cửa hàng còn thuốc viên nhưng thuốc viên bán theo đơn thuốc.  

Tại cửa hàng trên đường Đinh Châu (quận Cẩm Lệ), loại thuốc nhỏ mắt Tobrex, Tobradex đã hết hàng vài ngày qua. Chủ cửa hàng cho biết thông thường cửa hàng nhập về 1 lốc 20 lọ mỗi loại, bán trong vòng nửa tháng.

Tuy nhiên, đợt này thì thuốc đã bán hết sạch từ ba ngày trước. Hiện cửa hàng chỉ có các loại thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh tương tự với số lượng ít với giá rất rẻ. Tuy nhiên khách chỉ mua lai rai.

Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao - Ảnh 2
Nhà thuốc của cửa hàng Long Châu ở Đà Nẵng cũng đứt hàng thuốc nhỏ mắt Tobrex. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trước đó, báo Pháp Luật đã đưa tin ngày 10-9, một số cửa hàng thuốc tây trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” hoặc chỉ còn một, hai sản phẩm chuyên điều trị bệnh đau mắt đỏ để bán cho người dân.

Cụ thể, nhiều cửa hàng thuốc tây liền kề nhau trên đường Ông Ích Khiêm đoạn đối diện chợ Cồn đã thông báo đến khách hàng, các loại thuốc nhỏ mắt để chữa bệnh đau mắt như: Cravit 0,5%, tobradex, oflovid… hiện không còn một sản phẩm nào.

Tương tự, nhà thuốc Pharmacy Huy Hoàng 2 có địa chỉ trên đường Hải Phòng cũng thông báo hết hàng đối với các loại thuốc chữa bệnh đau mắt đỏ.

Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao - Ảnh 3
Một khách hàng phải đi tìm mua thuốc đau mắt ở nhiều cửa hàng khác nhau vì “cháy hàng”. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Một dược sỹ tại cửa hàng thuốc tây trên đường Lê Đình Lý cho biết, thời gian này bệnh đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát nên nhu cầu người dân đi mua thuốc chữa bệnh đau mắt đỏ rất lớn. Nhiều người còn có tâm lý mua nhiều để dành nếu như người thân lỡ bị bệnh. Đặc biệt hơn, có nhiều người còn mua số lượng lớn để về đăng lên mạng xã hội rao bán với giá cao, hưởng chênh lệch.

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân viêm kết mạc (đau mắt đỏ) đến khám, điều trị trong vòng 10 ngày đầu tháng đang tăng rất nhanh _ Tuổi Trẻ đưa tin. 

Tính từ ngày 1 đến 10-9, có hơn 1.300 bệnh nhân đến khám và điều trị, chưa kể có rất nhiều bệnh nhân điện thoại đến đường dây nóng nhờ tư vấn mua thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang - phụ trách phòng kế hoạch Bệnh viện Mắt Đà Nẵng - cho biết thuốc đặc trị đỏ mắt tại bệnh viện vẫn đảm bảo, tuy nhiên vẫn có thể có nguy cơ thiếu thuốc nếu dịch bùng phát mạnh.

Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao - Ảnh 4
Số lượng bệnh đến khám có khi tăng gấp 3-4 lần. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

"Số ca bệnh tăng từ sau lễ khi các cháu đi học trở lại, số lượng bệnh đến khám có khi tăng gấp 3-4 lần so với ngày bình thường vì các cháu chưa biết cách bảo vệ mắt.

Chúng tôi khuyến cáo người bệnh nên tìm đến bác sĩ nhãn khoa. Vừa qua có tình trạng bệnh nhân tự ý dùng thuốc nhỏ mắt mà không qua chẩn đoán, điều trị nên dẫn đến biến chứng" - bác sĩ Trang khuyến cáo.

Bác sĩ Trang cho biết xu hướng đợt bùng dịch đau mắt đỏ lần này là do vi rút gây ra nên rất khó điều trị, và phải dùng thuốc kháng vi rút. Nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc không đúng liều lượng sẽ bị nặng nề hơn, lúc đó việc chữa trị kéo dài và dễ tái phát.

Xác định được 2 tác nhân nguy hiểm gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Xác định được 2 tác nhân nguy hiểm gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM

Kết quả truy tìm tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở TP.HCM vừa được ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch đau mắt đỏ khan hiếm thuốc tin mới

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 21 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn