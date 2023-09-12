Đà Nẵng: khan hiếm thuốc chữa đau mắt đỏ, nhiều nơi 'hét' giá cao

Tại nhà thuốc Tâm An (đường Phạm Tứ), khi khách hàng hỏi mua thuốc nhỏ mắt cho trẻ em thì nhân viên bán hàng cho biết "hết hàng".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân tìm mua loại thuốc nhỏ mắt Tobrex nhưng nhiều cửa tiệm đã "đứt hàng". Các cửa hàng bán lẻ ở quận Hải Châu và Cẩm Lệ cho biết đã hết loại thuốc nhỏ mắt này do những ngày qua nhu cầu mua đột biến.

"Giờ còn một vài lọ thuốc cùng loại nhưng cay lắm, trẻ không chịu nhỏ đâu anh. Có hai loại kia (Tobrex và Tobradex - PV) thì may trẻ con chịu được"- nhân viên này nói và mong khách hàng thông cảm.

Nhân viên này giải thích thuốc Tobrex nhập khẩu và Tobradex sản xuất trong nước đều đã hết hàng từ nhiều ngày.

Trong khi đó, tại cửa hàng Long Châu (đường Ông Ích Đường), nhân viên cũng cho biết "đứt hàng" thuốc nhỏ mắt từ 2 ngày qua. Hiện cửa hàng còn thuốc viên nhưng thuốc viên bán theo đơn thuốc.

Tại cửa hàng trên đường Đinh Châu (quận Cẩm Lệ), loại thuốc nhỏ mắt Tobrex, Tobradex đã hết hàng vài ngày qua. Chủ cửa hàng cho biết thông thường cửa hàng nhập về 1 lốc 20 lọ mỗi loại, bán trong vòng nửa tháng.

Tuy nhiên, đợt này thì thuốc đã bán hết sạch từ ba ngày trước. Hiện cửa hàng chỉ có các loại thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh tương tự với số lượng ít với giá rất rẻ. Tuy nhiên khách chỉ mua lai rai.

Nhà thuốc của cửa hàng Long Châu ở Đà Nẵng cũng đứt hàng thuốc nhỏ mắt Tobrex. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, báo Pháp Luật đã đưa tin ngày 10-9, một số cửa hàng thuốc tây trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng “cháy hàng” hoặc chỉ còn một, hai sản phẩm chuyên điều trị bệnh đau mắt đỏ để bán cho người dân.

Cụ thể, nhiều cửa hàng thuốc tây liền kề nhau trên đường Ông Ích Khiêm đoạn đối diện chợ Cồn đã thông báo đến khách hàng, các loại thuốc nhỏ mắt để chữa bệnh đau mắt như: Cravit 0,5%, tobradex, oflovid… hiện không còn một sản phẩm nào.

Tương tự, nhà thuốc Pharmacy Huy Hoàng 2 có địa chỉ trên đường Hải Phòng cũng thông báo hết hàng đối với các loại thuốc chữa bệnh đau mắt đỏ.

Một khách hàng phải đi tìm mua thuốc đau mắt ở nhiều cửa hàng khác nhau vì “cháy hàng”. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Một dược sỹ tại cửa hàng thuốc tây trên đường Lê Đình Lý cho biết, thời gian này bệnh đau mắt đỏ bắt đầu bùng phát nên nhu cầu người dân đi mua thuốc chữa bệnh đau mắt đỏ rất lớn. Nhiều người còn có tâm lý mua nhiều để dành nếu như người thân lỡ bị bệnh. Đặc biệt hơn, có nhiều người còn mua số lượng lớn để về đăng lên mạng xã hội rao bán với giá cao, hưởng chênh lệch.

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân viêm kết mạc (đau mắt đỏ) đến khám, điều trị trong vòng 10 ngày đầu tháng đang tăng rất nhanh _ Tuổi Trẻ đưa tin.

Tính từ ngày 1 đến 10-9, có hơn 1.300 bệnh nhân đến khám và điều trị, chưa kể có rất nhiều bệnh nhân điện thoại đến đường dây nóng nhờ tư vấn mua thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang - phụ trách phòng kế hoạch Bệnh viện Mắt Đà Nẵng - cho biết thuốc đặc trị đỏ mắt tại bệnh viện vẫn đảm bảo, tuy nhiên vẫn có thể có nguy cơ thiếu thuốc nếu dịch bùng phát mạnh.

Số lượng bệnh đến khám có khi tăng gấp 3-4 lần. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

"Số ca bệnh tăng từ sau lễ khi các cháu đi học trở lại, số lượng bệnh đến khám có khi tăng gấp 3-4 lần so với ngày bình thường vì các cháu chưa biết cách bảo vệ mắt.

Chúng tôi khuyến cáo người bệnh nên tìm đến bác sĩ nhãn khoa. Vừa qua có tình trạng bệnh nhân tự ý dùng thuốc nhỏ mắt mà không qua chẩn đoán, điều trị nên dẫn đến biến chứng" - bác sĩ Trang khuyến cáo.

Bác sĩ Trang cho biết xu hướng đợt bùng dịch đau mắt đỏ lần này là do vi rút gây ra nên rất khó điều trị, và phải dùng thuốc kháng vi rút. Nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc không đúng liều lượng sẽ bị nặng nề hơn, lúc đó việc chữa trị kéo dài và dễ tái phát.