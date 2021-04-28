Cực hiếm: Bé gái bị u nang buồng trứng xoắn khi mới 7 tuổi

Bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng cơn liên tục vùng hạ vị kèm nôn trớ thức ăn. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé đã bị u nang buồng trứng xoắn.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, thời gian vừa qua, Bệnh viện Hùng Vương vừa tiếp nhận một bé gái nhập viện trong tình trạng đau bụng cơn liên tục vùng hạ vị kèm nôn trớ thức ăn. Bé gái tên Nguyễn K.L., mới 7 tuổi, trú tại phường Đội Cấn – TP. Tuyên Quang. Qua quá trình thăm khám lâm sàng, siêu âm, các bác sĩ tại đây phát hiện bé có một khối u to trong ổ bụng, nghi là u nang buồng trứng xoắn.

Khối u được phát hiện trong ổ bụng bé gái - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Để chẩn đoán chắc chắn, các bác sĩ đã cho bé chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla (là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại bậc nhất hiện nay). Kết quả được các bác sĩ hội chẩn xác định, cháu L. bị u bì buồng trứng phải xoắn và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu loại bỏ khối u.

Ngày 21/4/2020, các bác sĩ khoa Sản tại bệnh viện đã phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u cho bé. Mục đích của việc dùng phương pháp phẫu thuật nội soi là mong muốn giảm tối đa những tổn thương ở thành bụng cũng như các tạng trong ổ bụng, giảm chảy máu, vết mổ mang tính thẩm mỹ hơn và giúp bệnh nhi phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau phẫu.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sau hơn 1 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công, khối u được loại bỏ hoàn toàn. Ba ngày sau, sức khỏe bé L phục hồi tốt, da niêm mạc hồng hào, ăn ngủ tốt, có thể vận động nhẹ nhàng được và xuất viện về nhà. Kết quả giải phẫu bệnh của bé là khối u bì lành tính.

Bé gái sau phẫu thuật sức khỏe ổn định và đã được xuất viện - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

U nang buồng trứng là một trong những căn bệnh phụ khoa khá phổ biến hiện nay. Khối u có thể hình thành với bất kỳ ai ở độ tuổi nào, có thể gặp từ bé gái mới bước vào tuổi dậy thì cho đến cụ già 80 tuổi. Nhóm mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất rơi vào độ tuổi từ 30-40 tuổi, trường hợp khối u xuất hiện sớm như bệnh nhi L kể trên là khá hiếm thấy.

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