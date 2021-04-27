Chiều ngày 27/4, Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó 1 trường hợp lây nhiễm tại nơi cách ly

Tin y tế 27/04/2021 18:15

Bản tin chiều ngày 27/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên, Hà Nội và Khánh Hoà; 01 ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Theo Sức khỏe và đời sống, số ca mắc ở Việt Nam là:

- Tính đến 18h ngày 27/4: Việt Nam có tổng cộng 1571 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 911 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 27/4: 05 ca mắc mới, trong đó có 04 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thông tin ca mắc mới:

- CA BỆNH 2853 (BN2853) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay JL751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2854 (BN2854) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Đức quá cảnh Singapore nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay SQ192 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2855 (BN2855) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 56 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5064 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2856 (BN2856) cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

- CA BỆNH 2857 (BN2857) lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là lễ tân khách sạn, bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phục vụ hàng ngày tại khu cách ly có chuyên gia Ấn Độ đang cách ly tại khách sạn (trước đó đã ghi nhận 04 trường hợp chuyên gia Ấn Độ cách ly ngay sau nhập cảnh ngày 18/4/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại khách sạn này).

Trường hợp này đã được cách ly tập trung nghiêm ngặt từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn (ngày 18/4). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 38.266, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 523

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22.821

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 14.992.

Chiều ngày 27/4, Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó 1 trường hợp lây nhiễm tại nơi cách ly - Ảnh 1

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