Chú ý: Thông tin TP.HCM mở cửa trở lại từ ngày 15/9 là không chính xác

Tin y tế 05/09/2021 19:57

Mới đây, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã thông tin về một số tin đồn gần đây liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 5/9, tại buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, hiện tại, trên mạng đang lan truyền một số thông tin như bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 từ ngày 15/9.

Theo đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch. “Việc mở cửa có lộ trình tăng dần tỷ lệ 30-50-70%. Cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online. Chuyển dần sang điều trị COVID-19 có thu phí…".

Ông Hải khẳng định đây đều là những thông tin sai sự thật. Ngoài ra, thông tin ai đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9 cũng không đúng, TPHCM chưa có chủ trương về việc này.

covid-19
Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM ngày 5/9- Ảnh: Người Lao Động

Theo ông Phạm Đức Hải, sau khi Thành phố kiểm soát được dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sẽ có thông tin cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động. Tuy nhiên, tính đến nay Thành phố chưa có thông tin về quy định cụ thể. Ông đề nghị người dân bình tĩnh và chờ quy định được ban hành từ UBND thành phố.

 Theo Người Lao Động, bên cạnh đó, thông tin UBND quận 7 đã trình một phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trở lại trạng thái “bình thường mới”. Ông Hải nhấn mạnh đây chỉ là phương án dự kiến, UBND quận 7 đang xin ý kiến của UBND TP, sau khi thống nhất chỉ đạo mới có quyết định chính thức.

Ông Hải cũng thông tin, hôm nay là ngày thứ 14 TP.HCM thực hiện Công điện 1099 của Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND TP HCM. Theo quyết định 3204 của UBND, TP thành lập 4 tổ công tác gồm: 

Tổ phòng chống dịch Covid-19: có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong các giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 15/9 đến 31/12/2021; giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tổ công tác an sinh xã hội: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 2 giai đoạn.

Tổ công tác phục hồi kinh tế: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TP theo 2 giai đoạn.

Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư: lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn. Phối hợp liên ngành giải quyết những công việc quan trọng có liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Không thể mãi giãn cách nghiêm ngặt và cũng không thể quét sạch F0'

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Không thể mãi giãn cách nghiêm ngặt và cũng không thể quét sạch F0'

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thành phố sẽ từng bước mở cửa, chậm nhưng chắ để bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM giãn cách xã hội chống covid-19 tiêm vắc xin đủ 2 mũi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại