Mới đây, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã thông tin về một số tin đồn gần đây liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 5/9, tại buổi họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, hiện tại, trên mạng đang lan truyền một số thông tin như bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 từ ngày 15/9. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch. “Việc mở cửa có lộ trình tăng dần tỷ lệ 30-50-70%. Cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online. Chuyển dần sang điều trị COVID-19 có thu phí…".

Ông Hải khẳng định đây đều là những thông tin sai sự thật. Ngoài ra, thông tin ai đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9 cũng không đúng, TPHCM chưa có chủ trương về việc này. Toàn cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM ngày 5/9- Ảnh: Người Lao Động Theo ông Phạm Đức Hải, sau khi Thành phố kiểm soát được dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sẽ có thông tin cụ thể cho từng đối tượng tham gia hoạt động. Tuy nhiên, tính đến nay Thành phố chưa có thông tin về quy định cụ thể. Ông đề nghị người dân bình tĩnh và chờ quy định được ban hành từ UBND thành phố.

Theo Người Lao Động, bên cạnh đó, thông tin UBND quận 7 đã trình một phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trở lại trạng thái “bình thường mới”. Ông Hải nhấn mạnh đây chỉ là phương án dự kiến, UBND quận 7 đang xin ý kiến của UBND TP, sau khi thống nhất chỉ đạo mới có quyết định chính thức. Ông Hải cũng thông tin, hôm nay là ngày thứ 14 TP.HCM thực hiện Công điện 1099 của Chính phủ và Chỉ thị 11 của UBND TP HCM. Theo quyết định 3204 của UBND, TP thành lập 4 tổ công tác gồm: Tổ phòng chống dịch Covid-19: có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong các giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 15/9 đến 31/12/2021; giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo. Tổ công tác an sinh xã hội: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 2 giai đoạn. Tổ công tác phục hồi kinh tế: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TP theo 2 giai đoạn. Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư: lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn. Phối hợp liên ngành giải quyết những công việc quan trọng có liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

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