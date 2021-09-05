Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Không thể mãi giãn cách nghiêm ngặt và cũng không thể quét sạch F0'

Tin y tế 05/09/2021 14:03

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thành phố sẽ từng bước mở cửa, chậm nhưng chắ để bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 5/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm việc với Q.7 – một trong hai địa phương đầu tiên ở thành phố công bố đã kiểm soát được dịch bệnh.

Về kế hoạch phục hồi kinh tế, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố đang tính giao Q.7 và H.Củ Chi làm thí điểm trước khi nhân rộng ra thành phố bởi công tác chống dịch vừa qua chưa có tiền lệ, chưa có bài học nào cả, khi tình huống diễn ra buộc thành phố phải ứng phó.

"Chúng ta không thể giãn cách nghiêm ngặt mãi được vì không thể chịu nổi, chúng ta cũng không thể quét sạch F0. Muốn mở dần ra, chúng ta tập thói quen sống trong trạng thái bình thường mới là tình trạng có dịch" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết.

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Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Q.7 sáng 5/9 - Ảnh: Thanh Niên 

Liên hệ với việc "sống chung vụ lục" phải có "nhà tôn cao, có ghe, có áo phao và phải biết bơi", ông Nên khẳng định "Còn sống chung với dịch thì phải có vắc xin, thuốc, kiến thức, sẵn sàng tâm thế…. Đây là những điều kiện cần và đủ để “vũ trang” cho từng người dân có thể tự “chiến đấu” với dịch bệnh. Mọi người chú ý giữ được khoảng cách như khuyến cáo, sống chậm lại một chút, ý thức được dịch bệnh có thể lây lan bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, theo Tuôi Trẻ, ông Nên cũng cho biết thêm, không thể cứ lo dịch mà không lo sản xuất, phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Ví dụ, vẫn phát sinh những trường hợp F0 nhưng khi phát hiện F0 thì sẽ tự điều trị với sự hỗ trợ của y tế và sau đó tiếp tục quay lại đời sống bình thường.

Thành phố sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu như đội ngũ khoa học, y bác sĩ, xã hội học, tâm lý học… nghiên cứu tất cả những vấn đề liên quan đến con người và môi trường sống trong bối cảnh có dịch.

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân mùa giãn cách, ông Nên cho biết Q.7 tuy ít, nhưng còn Bình Tân, Bình Chánh, Q.12 và một số nơi khác khá đông. Đã có lần một số nơi đề nghị di dân, họ sống 5, 6 người trong một khu đất nhỏ, chỉ chui vào đấy nằm ngủ thôi, làm sao mà không lây được. Nhưng để di dân đi đâu thì cực kỳ khó khăn. "Thành phố khi mở phải tính những cái đó, làm sao cho an toàn".

Ý thức từng người dân là điều kiện tiên quyết. Nếu từng người dân không có ý thức mà cứ đổ xô ra đường thì quản không nổi. Khi đóng không được, mà quản không nổi thì dẫn tới nguy cơ lớn, rất đáng lo.

 

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