Tin vui: Đã Nẵng cho dân tập thể dục, mở lại chợ, quán ăn ở 'vùng xanh' từ ngày 5/9

Tin y tế 03/09/2021 20:31

Từ 8 giờ ngày 5/9, Đà Nẵng áp dụng các biện pháp chống dịch theo 3 cấp độ nguy cơ, vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh.

Theo Tuổi Trẻ, tối ngày 3/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ban hành biện pháp chống dịch tiếp theo sau 20 ngày 'ai ở đâu ở yên đó'. Theo đó, các biện pháp chống dịch sẽ thực hiện theo quyết định 2905 từ 8h ngày 5/9.

Theo đó, từ 8h sáng 5/9, "vùng đỏ" tiếp tục áp dụng biện pháp theo quy định tại quyết định số 3986. Đối với "vùng vàng" (bao gồm cả vùng/điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường, xã vùng vàng) sẽ áp dụng các biện pháp theo tinh thần chỉ thị số 05 tiếp tục yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động với các điều kiện, biện pháp như phải có giấy đi đường mã QR kèm theo giấy tờ tùy thân, thực hiện nghiêm quy định 5K, đeo tấm che mặt trong suốt khi tham gia hoạt động giao tiếp trực tiếp.

Theo VietNamNet, ở vùng vàng cho phép thực hiện các hoạt động cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc/nhà thuốc. Người dân chỉ được phép đến mua hàng trực tiếp trong phạm vi cùng thôn/tổ dân phố.  Trường hợp cần thiết đi ra khỏi phạm vi phải có giấy đi đường do UBND phường, xã cấp…

Các công ty thương mại đầu mối; trung tâm thương mại; siêu thị; chuỗi cửa hàng tiện lợi…không được bán hàng trực tiếp cho người dân; chỉ được bán hàng thông qua các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động giao nhận, cung ứng.

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Đà Nẵng cho dân tập thể dục, mở lại chợ, quán ăn ở 'vùng xanh' từ ngày 5/9 - Ảnh: VietNamNet

Cùng với đó, hoạt động của các cửa hàng, doanh nghiệp cấp gas, cấp điện, cấp nước, xăng dầu, bưu chính viễn thông, phát hành báo chí, cảng hàng không, nhà ga đường sắt, trạm quản lý đường bộ được Đà Nẵng cho phép nhưng bố trí tối đa 30% số người làm việc.

Các hoạt động khác được phép mở cửa theo quyết định là hoạt động của ngân hàng (bố trí tối đa 40% số người làm việc), hoạt động của cảng biển (tối đa 50% số người làm việc, nếu đảm bảo thực hiện điều kiện “3 tại chỗ” thì tối đa 70% số người làm việc).

UBND TP Đà Nẵng cũng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ bổ trợ doanh nghiệp (đăng kiểm, kiểm toán, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo hiểm, bảo vệ chuyên nghiệp) hoạt động của nhưng bố trí tối đa 30% số người làm việc.

Cũng theo quyết định này, các hoạt động khác sẽ được mở cửa như dịch vụ bổ trợ tư pháp (tối đa 30% số người làm việc nhưng không quá 5 người); hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất; vệ sinh môi trường; chăm sóc cây xanh đô thị; xử lý sự cố, bảo trì, duy tu, sửa chữa hệ thống; các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa điện, nước dân sinh: Bố trí tối đa 30% số người làm việc.

Đối với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp bố trí tối đa 50% số người làm việc; trường hợp đảm bảo điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”, bố trí tối đa 70% số người làm việc. Ngoài khu công nghệ cao và các khu công nghiệp bố trí tối đa 30% số người làm việc; trường hợp đảm bảo điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”, bố trí tối đa 50% số người làm việc.

Với các công trình nhà ở dân sinh cấp thiết, công trình động lực, trọng điểm do Chủ tịch UBND TP hoặc Chủ tịch UBND các quận, huyện xem xét, quyết định.

Đối với vùng xanh (thiết lập theo quy mô cấp phường, xã khi 14 ngày liên tục không có ca bệnh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng) người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần; mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ và phải có giấy đi chợ QRCode theo quy định. Tại chợ phải có vách ngăn giữa người bán, người mua.

Người dân được tập thể dục đi bộ ngoài trời và tham gia các hình thức thể dục khác tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5h đến 7h sáng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng. Không được phục vụ khách tại chỗ.

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