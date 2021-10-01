Cho người đi nhờ sẵn tiện chỉ đường, tài xế di chuyển từ Long An về Đồng Tháp bị phạt hơn 7 triệu đồng

Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hoàn tất hồ sơ xử phạt một đối tượng là tài xế số tiền số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Zing News, ngày 1/10, Công an xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hoàn tất hồ sơ xử phạt một đối tượng là tài xế số tiền số tiền 7,5 triệu đồng. Được biết, người này bị xử phạt về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Danh tính tài xế được xác nhận là Nguyễn Trung Thông (40 tuổi) ở tỉnh Long An.

Theo cảnh sát, chiều 30/9, Trung lái xe tải “luồng xanh” mang biển số TP.HCM lưu thông đến chốt kiểm soát ở xã Tân Khánh Trung.

Nam tài xế cùng xe tải chở hàng - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo lộ trình, tài xế đi từ Khu Công nghiệp Tân Đức thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến xã Tân Khánh Trung. Lực lượng chức năng phát hiện tài xế chở N.T.T. (20 tuổi, ở địa phương) từ Long An vào địa phận Đồng Tháp nên lập biên bản.

Tài xế cho biết cha ruột của T. nhờ vận chuyển hàng từ Long An đến Đồng Tháp. Khi nhận hàng, Thông đã cho T. đi nhờ và sẵn tiện chỉ đường về Đồng Tháp. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa T. đi cách ly tập trung.

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